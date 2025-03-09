Ваш любимый стейк может таить угрозу: новое исследование о связи мяса и рака

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведённое учёными из A*STAR и Национального центра онкологии Сингапура (NCCS), подтвердило связь между употреблением красного мяса и повышенным риском развития колоректального рака. Оказалось, что железо, содержащееся в красном мясе, может реактивировать теломеразу — фермент, способствующий размножению раковых клеток.

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

Исследователи выяснили, что железо взаимодействует с белком пирином, что приводит к реактивации теломеразы и, как следствие, ускоренному росту опухоли.

Учёные также обнаружили молекулу SP2509, которая блокирует этот процесс. В лабораторных тестах она замедлила рост опухоли, что делает её перспективным направлением для новых методов лечения колоректального рака.

Исследование проводилось на образцах пациентов, клеточных культурах и лабораторных моделях. В дальнейшем учёные планируют развивать новые терапевтические стратегии, ориентированные на этот механизм.

Результаты исследования будут использованы в национальной программе Colo-SCRIPT, которая направлена на изучение факторов риска и разработку новых методов профилактики и лечения колоректального рака.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка. Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.

