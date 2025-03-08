Загадочный мотылек из прошлого раскрыл тайну 11 новых видов бабочек

В одном из лондонских музеев нашли экземпляр ночного мотылька (Topiris candidella), который оказался ключом к замечательному научному открытию. Это насекомое отловил на Борнео в 1855 году знаменитый натуралист Альфредом Расселом Уоллесом — соавтор теории эволюции вместе с Чарльзом Дарвином.

Фото: Wikimedia Commons by Andrey Nagaycev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мотылёк

Позже, в 1863 году, его описал энтомолог Фрэнсис Уокер, но из-за плохого состояния экземпляра в 1927 году его исключили из научных классификаций.

Спустя почти столетие учёные решили вернуть мотылька в научный оборот. В 2017 году начался проект по исследованию его ДНК, но технологии того времени не позволяли извлечь генетический материал. Только в 2022 году исследователи сумели достать фрагмент из ножки мотылька и отправить его на анализ.

Результаты ДНК-исследования показали, что этот мотылёк связан с группой бабочек, обитающих в Юго-Восточной Азии, и позволил учёным описать 11 новых видов. Это открытие подчёркивает, насколько анализ ДНК может помочь в изучении эволюции и восстановлении забытых видов.

Современные технологии не только вернули к жизни вид Фрэнсиса Уокера, но и дали возможность по-новому взглянуть на целую группу насекомых. Теперь учёные надеются применить этот метод для изучения других редких экземпляров, собранных Уоллесом и хранящихся в лондонском Музее естественной истории (NHM).

Уточнения

А́льфред Ра́ссел Уо́ллес (англ. Alfred Russel Wallace; 8 января 1823, Аск, Монмутшир, Уэльс, Великобритания, Британская империя — 7 ноября 1913, Бродстон, Дорсет, Англия, Великобритания, Британская империя) — британский натуралист, путешественник, географ, биолог и антрополог.



Калиманта́н (индон. Kalimantan), или Борне́о (малайск. Borneo), — третий по величине остров в мире; единственный морской остров, разделённый между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем. Площадь — 743 330 км².

