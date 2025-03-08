Разработан новый способ обнаружения радиации: лазеры раскрывают скрытые угрозы

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Как можно обнаружить радиоактивные вещества, находясь на большом расстоянии? Учёные из Университета Мэриленда нашли ответ: лазерная технология, способная выявлять источники радиации дистанционно, открывает новые возможности в сфере безопасности.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Григорьев Яков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лазерная лаборатория

Новый метод: лазер вместо детектора

Обычные методы обнаружения радиоактивных материалов основаны на регистрации частиц, возникающих при радиоактивном распаде. Однако такие устройства работают лишь на ограниченном расстоянии — всего несколько десятков метров. Команда Ховарда Мильчберга нашла альтернативу: их метод использует инфракрасные лазерные импульсы для анализа рассеянного света.

Как это работает

Исследователи направляют мощные лазерные импульсы на предполагаемый источник радиации. Когда лазер взаимодействует с радиоактивным материалом, он изменяет структуру окружающего воздуха, создавая особый оптический эффект. Анализируя, как рассеивается свет, можно определить наличие радиоактивных элементов.

Рекордные испытания

В эксперименте команда смогла успешно обнаружить радиоактивный материал на беспрецедентном расстоянии. Этот метод может стать революционным инструментом для поиска скрытых ядерных материалов, предотвращения незаконного оборота радиоактивных веществ и усиления мер безопасности на стратегически важных объектах.

Преимущества лазерного сканирования

Дальность действия: потенциально позволяет обнаруживать радиацию на расстоянии, намного превышающем возможности традиционных детекторов.

Скорость: технология позволяет быстро сканировать территорию без необходимости физического приближения.

Безопасность: снижает риск для операторов, работающих с опасными материалами.

Что дальше

Исследователи продолжают совершенствовать метод, тестируя его в различных условиях. В будущем технология может использоваться для борьбы с ядерным терроризмом, мониторинга радиоактивных утечек и контроля за ядерными объектами.

Уточнения

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - "усиление света посредством вынужденного излучения"), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

