Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Завести кота или нет? 5 аргументов в пользу пушистого друга
Торговая неразбериха: тарифный шквал Трампа сбивает с толку
Сюрприз для пассажиров: Лолита спела на питерском вокзале хит Пугачёвой и опоздала на поезд
Фильтры не спасут: что скрывают автозаправки о качестве топлива после бензовоза
Слёзы и откровения: Карл III собирается раскрыть правду о смерти принцессы Дианы
Почему операции в пятницу могут быть опасными: неожиданные выводы
Вы сами не замечаете, как убиваете смородину: исправляем главные ошибки посадки
Хорватия обошла Италию и Францию в рейтинге лучших мест для отдыха

Важное открытие: найден способ контролировать старение клеток

1:51
Наука

Можно ли повернуть процесс старения вспять на клеточном уровне? Этот вопрос давно волнует учёных по всему миру, и, похоже, исследователи из Японии приблизились к разгадке.

бессмертные клетки
Фото: https://commons.wikimedia.org by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
бессмертные клетки

Недавнее исследование, проведённое специалистами Осакского университета, выявило ключевую белковую субъединицу AP2A1, которая, вероятно, играет важную роль в поддержании структуры стареющих клеток.

Как стареют клетки

С возрастом в организме накапливаются стареющие клетки — менее активные и менее функциональные, чем молодые. Они увеличиваются в размерах и теряют гибкость, а их внутренняя структура претерпевает значительные изменения. Одна из таких трансформаций касается так называемых волокон стресса — структур, обеспечивающих движение клеток и их взаимодействие с окружающей средой.

В старых клетках эти волокна становятся толще, чем в молодых, что натолкнуло исследователей на мысль о том, что именно они помогают клеткам сохранять свою форму и размер.

AP2A1 — возможный ключ к управлению старением

Чтобы понять, какие механизмы стоят за этими изменениями, учёные сосредоточились на изучении белка AP2A1 (Adaptor Protein Complex 2, Alpha 1 Subunit). Этот белок оказался активированным в стареющих клетках, особенно в фибробластах — клетках, отвечающих за поддержание структуры кожи, а также в эпителиальных клетках.

Открытие AP2A1 может стать важным шагом в разработке методов, способных контролировать или даже замедлять процессы старения. Хотя до создания настоящего "эликсира молодости" ещё далеко, учёные уже идут в правильном направлении.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы
Садоводство, цветоводство
Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Завести кота или нет? 5 аргументов в пользу пушистого друга
Торговая неразбериха: тарифный шквал Трампа сбивает с толку
Сюрприз для пассажиров: Лолита спела на питерском вокзале хит Пугачёвой и опоздала на поезд
Фильтры не спасут: что скрывают автозаправки о качестве топлива после бензовоза
Слёзы и откровения: Карл III собирается раскрыть правду о смерти принцессы Дианы
Почему операции в пятницу могут быть опасными: неожиданные выводы
Вы сами не замечаете, как убиваете смородину: исправляем главные ошибки посадки
Хорватия обошла Италию и Францию в рейтинге лучших мест для отдыха
Важное открытие: найден способ контролировать старение клеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.