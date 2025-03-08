Важное открытие: найден способ контролировать старение клеток

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Можно ли повернуть процесс старения вспять на клеточном уровне? Этот вопрос давно волнует учёных по всему миру, и, похоже, исследователи из Японии приблизились к разгадке.

Фото: https://commons.wikimedia.org by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ бессмертные клетки

Недавнее исследование, проведённое специалистами Осакского университета, выявило ключевую белковую субъединицу AP2A1, которая, вероятно, играет важную роль в поддержании структуры стареющих клеток.

Как стареют клетки

С возрастом в организме накапливаются стареющие клетки — менее активные и менее функциональные, чем молодые. Они увеличиваются в размерах и теряют гибкость, а их внутренняя структура претерпевает значительные изменения. Одна из таких трансформаций касается так называемых волокон стресса — структур, обеспечивающих движение клеток и их взаимодействие с окружающей средой.

В старых клетках эти волокна становятся толще, чем в молодых, что натолкнуло исследователей на мысль о том, что именно они помогают клеткам сохранять свою форму и размер.

AP2A1 — возможный ключ к управлению старением

Чтобы понять, какие механизмы стоят за этими изменениями, учёные сосредоточились на изучении белка AP2A1 (Adaptor Protein Complex 2, Alpha 1 Subunit). Этот белок оказался активированным в стареющих клетках, особенно в фибробластах — клетках, отвечающих за поддержание структуры кожи, а также в эпителиальных клетках.

Открытие AP2A1 может стать важным шагом в разработке методов, способных контролировать или даже замедлять процессы старения. Хотя до создания настоящего "эликсира молодости" ещё далеко, учёные уже идут в правильном направлении.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

