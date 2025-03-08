Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Новосибирские ученые разработали уникальный дробовой патрон для борьбы с беспилотниками. Главное отличие от аналогов — аэродинамические вставки, которые увеличивают скорость и мощность выстрела.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Europeana staff photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ патрон

В чем проблема старых патронов

Обычные боеприпасы для противодроновых ружей имеют существенные недостатки. Количество поражающих элементов в них невелико, поэтому они наносят минимальный урон конструкции дрона. Кроме того, связывающие нити слишком толстые и короткие — они не способны прорезать пропеллеры беспилотников.

Как работает новый патрон

Разработка новосибирских ученых решает эти проблемы за счет:

Удлиненных и утонченных нитей, которые легче запутывают лопасти.

Дроби разного веса и размера, что создает дополнительное натяжение связующих элементов.

Тормозных аэродинамических вставок, улучшающих плотность дробового заряда.

При выстреле дробины покидают пыж-контейнер, а аэродинамические вставки помогают равномерно их распределить. Разная масса дроби заставляет нити растягиваться и колебаться в воздухе, увеличивая шанс их попадания в пропеллер дрона. В результате беспилотник теряет управление и либо полностью останавливается, либо сбивается с курса.

Главное преимущество

Попадая в лопасти, длинные нити (до 15 метров) наматываются на них, что быстро обездвиживает дрон. Связанные дроби разлетаются в сторону цели, увеличивая зону поражения. Такое сочетание элементов делает новый патрон в разы эффективнее аналогов.

Будущее технологии

Запатентованная новинка может стать важным инструментом для защиты стратегических объектов от несанкционированных полетов дронов. Разработка уже вызвала интерес у силовых структур и специалистов по противодействию беспилотным угрозам.

Уточнения

Патро́н (унитарный патрон, лат. unitas - "единство") — боевой припас огнестрельного стрелкового и артиллерийских оружия, которым оружие заряжается, в том числе и в один приём (гильзовое заряжание).

