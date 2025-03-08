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Разработано инновационное покрытие: теперь стелс-самолеты ещё эффективнее

1:57
Наука

Китайские инженеры в области аэрокосмической техники представили революционную разработку — двухслойную композитную ткань, способную поглощать радиолокационные волны и обеспечивать самолетам-невидимкам еще большую скрытность.

самолет
Фото: https://commons.wikimedia.org by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
самолет

Новаторский материал, вдохновленный техникой ткачества шелка, использовавшейся еще во времена династии Хань, может значительно продлить срок службы стелс-покрытий, которые сейчас требуют регулярного обновления.

Как это работает

Разработанный материал способен поглощать 90,6% радиолокационных волн в диапазоне 8-26 ГГц, что делает его более эффективным, чем существующие аналоги. В его основе лежит сочетание кварцевых волокон и металлических нитей, которые создают уникальную структуру. По словам профессора Цзян Цяня, руководителя группы разработчиков, это "сочетание древней структуры и современного электромагнетизма" открывает новые горизонты в создании стелс-технологий.

Ткачество как инженерное искусство

Инженеры использовали современные жаккардовые станки, принцип работы которых схож со станками, применявшимися еще в 200 году до н. э. Они интегрировали проводящие нити в двустороннюю жаккардовую структуру композитной ткани, где кварцевые волокна формируют диэлектрический базовый слой, а нержавеющая сталь создает резонансные контуры, рассеивающие электромагнитное излучение.

Прорыв в маскировке

Разработчики уверены, что новая технология обеспечит значительно более длительный срок службы по сравнению с современными радиопоглощающими покрытиями, требующими постоянного обновления. Такой материал может стать ключевым компонентом новых поколений стелс-самолетов, обеспечивая им непревзойденную скрытность от радаров.

Уточнения

Стелс (англ. stealth), также стелс-технология, технология малозаметности - комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем самым повышает выживаемость боевой машины.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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