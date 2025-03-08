Прорыв в рентгеновской оптике: созданы уникальные зеркала для синхротронов

В России разработаны первые высокоточные зеркала из кремния, предназначенные для работы с мощными источниками синхротронного излучения. Этот прорыв позволит значительно повысить качество экспериментов на современных научных установках.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Canadian Light Source Inc., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ излучение

Технологический прорыв

Специалисты ФИЦ "Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН" (ИПФ РАН) создали технологию, позволяющую изготавливать сверхгладкие плоские и криволинейные зеркальные поверхности из монокристаллического кремния. Их шероховатость находится на атомарном уровне, а точность формы достигает 1 нанометра.

"Это первая в России оптика, способная выдерживать мощные пучки рентгеновского излучения без ухудшения качества отраженных волновых фронтов, а также получать сфокусированные пучки размером в сотни нанометров", — отметили в ИПФ РАН.

Где применят новую оптику

Высокоточные зеркала востребованы на установках с высокими тепловыми нагрузками, в том числе на станциях синхротронов 4-го поколения и лазерах на свободных электронах. Среди таких установок — СКИФ и СИЛА.

Кроме того, технологии, использованные при создании зеркал, могут найти применение в разработке коллекторов рентгеновского излучения для установок проекционной литографии.

Будущее разработки

Следующая цель ученых — производство сверхточных зеркал длиной около одного метра с точностью до 0,5 нанометра. Это откроет новые возможности для исследователей, работающих с рентгеновским излучением.

Исследования были выполнены в рамках грантов Российского научного фонда (№21-72-30029) и ФНТП "Синхротронные и нейтронные исследования".

Уточнения

Синхротро́н (от "синхронизация" + "электрон") — один из типов резонансных циклических ускорителей. Характеризуется тем, что в процессе ускорения частиц орбита пучка остаётся постоянного радиуса, а ведущее магнитное поле поворотных магнитов, определяющее этот радиус, возрастает во времени.

