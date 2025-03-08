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Бумага без древесины: новое решение для аграрных стран

Наука

Можно ли производить бумагу без древесины? Оказывается, да! Аспирант Северного Арктического федерального университета (САФУ) Исмоил Содиков разработал инновационный метод получения бумаги из хлопковых стеблей. Этот подход не только помогает справиться с дефицитом сырья, но и решает вопрос утилизации растительных отходов.

Бумага
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бумага

Как возникла идея

Исмоил Содиков привез сырье для исследований из родного Узбекистана, где хлопок — основа текстильной промышленности. Он обратил внимание, что после сбора урожая стебли хлопчатника, напоминающие ветви ивы, остаются неиспользованными. Часть идет на отопление или корм для скота, но значительное количество попросту выбрасывается.

Потенциал новой технологии

Метод, разработанный исследователем, не требует строительства крупных заводов. Используется технология периодической варки, которая позволяет получать волокнистый полуфабрикат для производства картона и бумаги. Такой подход особенно актуален для аграрных стран, где бумажное производство сталкивается с нехваткой сырья.

Этот проект является частью масштабных исследований инновационно-технологического центра "Современные технологии переработки биоресурсов Севера" САФУ. Ученые ищут новые виды сырья и разрабатывают методы их переработки для нужд целлюлозно-бумажной промышленности.

Возвращение старых идей на новый уровень

Идея использования альтернативных волокнистых материалов не нова. В советские времена в Астрахани существовал завод, производивший древесноволокнистые плиты из камыша. Сейчас технологии шагнули вперед: появилось новое оборудование, химикаты и более строгие экологические требования.

"Мы фактически возрождаем забытые практики, адаптируя их к современным условиям", — отмечает заведующая кафедрой целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Высшей школы естественных наук и технологий САФУ Наталья Щербак.

Вывод

Производство бумаги из хлопковых стеблей — перспективное направление, которое поможет решить сразу две проблемы: нехватку сырья и утилизацию отходов сельского хозяйства. Если технология получит широкое распространение, аграрные страны смогут снизить зависимость от импорта и развивать собственное бумажное производство.

Уточнения

Хло́пок - волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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