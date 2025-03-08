Первого клонированного быка создают в России: миллионы прибыли на кону

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В России стартовали лабораторные работы по клонированию племенного быка, который обещает приносить многомиллионную прибыль. За процесс отвечает биотехнологическая лаборатория "Альтраген", а заказчиком проекта выступила группа компаний "Прогресс Агро". Этот бык станет первым клонированным племенным производителем в стране.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Santiago Molina N., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ бык

Почему именно племенной бык

В отличие от клонирования коров, которые дают молоко и окупаются медленно, племенные быки обладают огромным экономическим потенциалом. Их семя можно продавать по всему миру, обеспечивая значительные доходы. В пресс-службе компании подтвердили, что клонированный бык позволит получать многомиллионную прибыль, поскольку сохранит лучшие качества оригинального животного.

Как проходит процесс клонирования

Для эксперимента отобраны два элитных быка пород джерси и герефорд. Уже подготовлено по 170 эмбрионов каждого животного, которые находятся в криобанке и готовы к подсадке. Технология клонирования позволяет воссоздать точную генетическую копию оригинала, что гарантирует высокий уровень продуктивности.

Год назад лаборатория уже достигла значительных успехов: в Краснодарском крае на ферме "Рассвет" родилась клонированная корова Звездочка. Она является генетической копией рекордсменки по надоям — 18 тонн молока в год, что почти вдвое выше средних показателей. Уже в первый год жизни Звездочка набрала 523 кг — это на 200 кг больше, чем у сверстников.

Зачем России клонированные животные

Современное животноводство сталкивается с важными вызовами:

Обеспечение продовольственной безопасности страны

Сохранение ценных генетических линий

Снижение зависимости от импортных поставок генетического материала

"Эта технология открывает новые горизонты для животноводства, помогая быстрее и точнее формировать стадо здоровых и продуктивных животных", — отмечает начальник отдела теории решения изобретательских задач ГК "Прогресс Агро" Виктория Юрченко.

Традиционная селекция требует времени и не гарантирует ожидаемого результата. В отличие от нее, клонирование позволяет получить идеальное животное в пределах одного цикла вынашивания. Это может стать важным шагом на пути к созданию высокопродуктивного и устойчивого сельского хозяйства в России.

Уточнения

Клони́рование (от др.-греч. κλών "ветвь, побег, отпрыск") в биоло́гии - появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого (в том числе вегетативного) размножения или партеногенеза.

