Младенцы понимают речь уже в 4 месяца: неожиданное открытие учёных

В журнале Developmental Science (DevSci) опубликована работа, посвящённая последовательности развития младенцев. Учёные сообщили, что уже четырёхмесячные дети начинают понимать речь. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

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Раньше считалось, что процесс освоения родного языка у младенцев начинается с полугода до года. Однако новые исследования опровергли эту гипотезу.

В новом эксперименте приняли участие 34 младенца. Они изучали два искусственных языка. Результаты показали, что дети реагировали на слова, где артикуляция произносящего совпадала с тем, что они уже выучили.

Исследование позволило сделать вывод, что уже четырёхмесячные дети анализируют информацию и могут частично понимать происходящее. Они сопоставляют визуальную составляющую со звуками, которые слышат.