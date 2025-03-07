Младенцы понимают речь уже в 4 месяца: неожиданное открытие учёных

В журнале Developmental Science (DevSci) опубликована работа, посвящённая последовательности развития младенцев. Учёные сообщили, что уже четырёхмесячные дети начинают понимать речь. Об этом пишет издание "Газета.Ru".
Раньше считалось, что процесс освоения родного языка у младенцев начинается с полугода до года. Однако новые исследования опровергли эту гипотезу.
В новом эксперименте приняли участие 34 младенца. Они изучали два искусственных языка. Результаты показали, что дети реагировали на слова, где артикуляция произносящего совпадала с тем, что они уже выучили.
Исследование позволило сделать вывод, что уже четырёхмесячные дети анализируют информацию и могут частично понимать происходящее. Они сопоставляют визуальную составляющую со звуками, которые слышат.
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