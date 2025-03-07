Шок на Луне: "Афина" приземлилась, но что-то пошло не так — учёные в замешательстве

Посадочный модуль "Афина", разработанный Intuitive Machines, 6 марта достиг южного полюса Луны, но столкнулся с неожиданной проблемой — аппарат приземлился не совсем так, как планировалось. По предварительным данным, модуль накренился, хотя его точное положение пока неизвестно.

Фото: Wikimedia Commons by Eberhard Marx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ посадочный модуль, Луна

Руководитель миссии отметил, что двигатели передавали информацию о вертикальном положении, но гиростабилизаторы указывали на наклон. Возможной причиной стали ошибки лазерных альтиметров, которые могли повлиять на точность посадки.

Несмотря на это, модуль продолжает функционировать — он вырабатывает энергию и передаёт телеметрические данные на Землю. Однако его нестабильное положение может затруднить выполнение основной миссии.

Ключевой научный инструмент модуля — эксперимент PRIME-1 от NASA, который должен изучать запасы льда в лунном грунте. Помимо этого, на борту находятся коммерческие полезные нагрузки, включая Micro Nova Hopper и систему связи от Nokia.

Посадка IM-2 — не первый случай, когда аппараты сталкиваются с трудностями на Луне. В феврале 2024 года IM-1 также испытывал проблемы после приземления. До этого посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic не смог достичь поверхности из-за неисправности двигателя. В то же время другой аппарат — Blue Ghost 1 от Firefly Aerospace — 2 марта успешно приземлился.

По информации веб-ресурса Space News, инженеры Intuitive Machines продолжают анализировать данные и выяснять, как наклон IM-2 повлияет на выполнение миссии.

Уточнения

Intuitive Machines Mission 2 (IM-2 «Афина») — американская лунная миссия по доставке посадочного модуля Nova-C на поверхность Луны. Миссия осуществляется в рамках программы CLPS.



Гиростабилизатор — гироскопическое устройство, предназначенное для стабилизации отдельных предметов или приборов, а также для определения угловых отклонений предметов. По принципу действия гиростабилизаторы делятся на непосредственные, силовые и индикаторные.

