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Посадочный модуль будет наблюдать за кровавой Луной

1:34
Наука

С 13 по 14 марта тень Земли будет закрывать Луну, создавая эффект "кровавой Луны" — красновато-коричневое освещение на её поверхности.

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Затмение будет особенно заметно в Северной и Южной Америке, Тихоокеанском регионе, Европе и Западной Африке, и его можно будет наблюдать около 2 часов ночи по восточному времени 14 марта.

Компания Firefly Aerospace планирует зафиксировать затмение с помощью посадочного модуля Blue Ghost, который будет находиться в Море Кризисов. Если модуль Athena будет активен в это время, он также запишет это событие.

На пресс-конференции в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне представители Intuitive Machines сообщили о текущем состоянии посадочного модуля Athena.

Исполнительный директор компании Стив Алтемус отметил, что они не уверены в точном расположении модуля на Луне, так как он может находиться не в правильной ориентации. Тем не менее, модуль всё ещё функционирует и поддерживает связь с Землёй.

Технический директор Intuitive Machines Тим Крейн добавил, что они заметили помехи на датчиках посадки, что говорит о значительном улучшении систем по сравнению с прошлой миссией.

Никола Фокс из НАСА выразила надежду на то, что наука и технологии смогут продемонстрировать свои возможности в данной миссии, хотя пока неясно, сможет ли модуль использовать свои инструменты для бурения и исследования, пишет nytimes.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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