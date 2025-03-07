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В глубинах Земли: учёные раскрыли секреты асимметричной мантии

1:44
Наука

Ученые обнаружили два гигантских минеральных образования, находящихся глубоко под землей в нижней мантии Земли — одно под Тихим океаном, а другое под Африкой.

Мантия Земли
Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мантия Земли

Эти образования, известные как "большие провинции с низкой скоростью", были найдены в 1980-х годах и ранее считались аналогичными по составу. Однако новые исследования, проведенные учеными из Кардиффского университета, показали, что они состоят из разных материалов и прошли различные геологические процессы.

Эти образования возникли в результате циклического процесса, когда часть земной коры погружается и смешивается с мантией из-за движения тектонических плит. В результате около 30% мантии Земли покрыто этими структурами, где сейсмические волны распространяются медленнее из-за различий в плотности.

Исследования показали, что Тихоокеанская провинция содержит на 50% больше свежей океанической коры по сравнению с африканской. Это указывает на то, что обе зоны подвергались разной геологической активности: Тихий океан находится в более сейсмически активной области, в то время как африканская структура менее активна и содержит более старую, перемешанную

Температуры в обеих структурах схожи, но их различия в составе могут нарушать баланс магнитного поля Земли. Магнитное поле играет ключевую роль в защите атмосферы от солнечного ветра и поддержании условий для жизни на планете. Исследователи подчеркивают, что для более глубокого понимания последствий этой асимметрии требуется дополнительная информация, пишет geo.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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