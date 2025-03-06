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Найден скорпион-гигант, который делил с динозаврами место под солнцем

1:28
Наука

Найден гигантский скорпион, названный Джехолия лонгченги, который жил около 125 миллионов лет назад "по соседству" с динозаврами.

скорпион
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
скорпион

Окаменелость "древнего экземпляра" была обнаружена в формации Исянь в Китае, является первым наземным скорпионом мезозойской эры, найденным в стране. Окаменелости скорпионов из этого периода очень редки, так как большинство образцов сохранились в янтаре, что делает находку особенно ценной.

Джехолия лонгченги длиной около десяти сантиметров отличался внушительными размерами по сравнению с другими скорпионами того времени. Его строение напоминает современных азиатских скорпионов, но с длинными ногами и тонкими клешнями без шпор. В то время этот скорпион обитал в богатой экосистеме, населенной динозаврами, млекопитающими и насекомыми, и, вероятно, занимал важное место в пищевой цепи.

Считается, что Джехолия лонгченги могла охотиться на насекомых, пауков и мелких ящериц, но, будучи крупным хищником, сама могла стать добычей более крупных млекопитающих или динозавров. Однако окаменелость не сохранила ротовой аппарат скорпиона, что затрудняет исследование его рациона.

Палеонтологи надеются на будущие находки, которые помогут лучше понять биологию и поведение этого древнего хищника, передает sciencepost.

Уточнения

Скорпио́ны (лат. Scorpiones) — отряд членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Исключительно наземные формы, которые встречаются лишь в жарких странах. Всего известно более 2400 видов скорпионов, из которых смертельно опасны около 25.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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