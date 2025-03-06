Мышь-мамонта вывели учёные из США: как она выглядит?

Биотехнологическая компания из США вывела необычное существо — мышь-мамонта.
У этого животного даже есть некоторые черты, которые похожи на шерстистого мамонта. Всего было внесено 8 генетических изменений в ДНК обычных лабораторных мышей, чтобы имитировать фенотипы мамонта.
Как изменились грызуны? У мышек появилась длинная, волнистая, светлая шерсть, как у настоящего мамонта, который вымер 4000 лет назад.
Учёные собираются создать полноценный гибрид слона и мамонта, пишет KP. RU.
Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).
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