Мышь-мамонта вывели учёные из США: как она выглядит?

Биотехнологическая компания из США вывела необычное существо — мышь-мамонта.

Фото: commons.wikimedia.org by Мистван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный мамонт в зоопарке Чехии

У этого животного даже есть некоторые черты, которые похожи на шерстистого мамонта. Всего было внесено 8 генетических изменений в ДНК обычных лабораторных мышей, чтобы имитировать фенотипы мамонта.

Как изменились грызуны? У мышек появилась длинная, волнистая, светлая шерсть, как у настоящего мамонта, который вымер 4000 лет назад.

Учёные собираются создать полноценный гибрид слона и мамонта, пишет KP. RU.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

