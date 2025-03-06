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Учёные раскрыли связь между качеством спермы и преждевременной смертью

1:08
Наука

Датские ученые провели исследование на образцах почти 80 000 мужчин.

Сперматозоиды
Фото: https://www.flickr.com/photos/102642344@N02/10184003036 by Zappys Technology Solutions, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сперматозоиды

В ходе эксперимента было обнаружено, что те, у кого было более 120 миллионов подвижных сперматозоидов за эякуляцию, жили на 2-3 года дольше, чем те, у кого их было меньше 5 миллионов.

Средняя продолжительность жизни мужчин с качественной спермой составила 80,3 года, в то время как у мужчин с худшим качеством — 77,6 лет.

Доктор Лэрке Прискорн, который возглавил исследование, отметил, что качество спермы может отражать общее состояние здоровья мужчины и предрасположенность к заболеваниям в будущем. Исследование охватывало мужчин, которые проходили анализы с 1965 по 2015 год и имели проблемы с деторождением.

В итоге мужчины с плохим качеством спермы могут быть более подвержены риску заболеваний и преждевременной смерти, пишет lifo со ссылкой на The Guardian.

Уточнения

Заболева́ние — это нарушения нормальной жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения работоспособности, социально полезной деятельности, продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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