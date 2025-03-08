Опасные лекарства? Исследование выявило проблемы с индийскими дженериками

Недавнее исследование выявило, что дженерики, произведённые в Индии, на 54% чаще вызывают серьёзные побочные эффекты, чем их аналоги американского производства. Особенно высокий риск зафиксирован у препаратов, находящихся на рынке уже длительное время.
Почему индийские дженерики вызывают вопросы?
Как проводилось исследование?
Какие проблемы выявлены?
Что делать пациентам?
Эксперты считают, что FDA должно сделать информацию о местах производства лекарств более прозрачной, чтобы пациенты и врачи могли осознанно выбирать препараты. Это поможет создать рынок, где качество будет определяющим фактором.
Контроль за безопасностью дженериков должен быть усилен, чтобы пациенты могли получать действительно надёжные лекарства.
Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA, букв. «Управление еды и лекарств») — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.
Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.