Опасные лекарства? Исследование выявило проблемы с индийскими дженериками

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Недавнее исследование выявило, что дженерики, произведённые в Индии, на 54% чаще вызывают серьёзные побочные эффекты, чем их аналоги американского производства. Особенно высокий риск зафиксирован у препаратов, находящихся на рынке уже длительное время.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Почему индийские дженерики вызывают вопросы?

В разных странах различаются стандарты контроля качества и регулирования производства.

В Индии и США используются разные подходы к обеспечению безопасности лекарств.

Хотя FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) утверждает, что все дженерики должны быть одинаково безопасными и эффективными, исследование показало, что это не всегда так.

Как проводилось исследование?

Анализировались данные по маркировке продуктов и производителям.

Сравнивались препараты с одинаковыми активными веществами и лекарственной формой.

Выяснилось, что проблемы чаще встречаются у более старых лекарств, где идёт жёсткая конкуренция за снижение издержек.

Какие проблемы выявлены?

Контроль качества на индийских заводах может уступать американским стандартам.

Недостатки в нормативном надзоре и проверках FDA могут приводить к выпуску менее качественных препаратов.

Исследование показало связь между побочными эффектами и конкретными заводами-производителями.

Что делать пациентам?

Эксперты считают, что FDA должно сделать информацию о местах производства лекарств более прозрачной, чтобы пациенты и врачи могли осознанно выбирать препараты. Это поможет создать рынок, где качество будет определяющим фактором.

Контроль за безопасностью дженериков должен быть усилен, чтобы пациенты могли получать действительно надёжные лекарства.

Уточнения

Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.



Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA, букв. «Управление еды и лекарств») — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.

