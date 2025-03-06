Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью

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Гренландская акула — одна из самых удивительных существ на планете. Этот гигант может жить до 400 лет, оставаясь активным и здоровым, при этом у него не развиваются раковые опухоли.

Фото: Wikimedia Commons by Couch, Jonathan (1877) History of the Fishes of the British Islands is licensed under Freshwater and Marine Image Bank гренландская акула

Эта акула считается самой крупной в северных водах, её длина может превышать 6 метров, а вес достигать 1400 кг. Однако именно её невероятное долголетие привлекло внимание учёных.

Обычно, чем дольше живёт организм, тем больше в его клетках накапливается повреждений ДНК, что увеличивает риск онкологических заболеваний. Однако у гренландской акулы этого не происходит, и объяснить это помогает парадокс Пето — биологический феномен, согласно которому долгоживущие животные реже страдают от рака.

Международная группа исследователей нанесла на карту геном гренландской акулы и обнаружила у неё несколько уникальных механизмов, защищающих организм от болезней:

Восстановление ДНК — усиленные процессы репарации, предотвращающие мутации.

Контроль воспаления — изменённая регуляция белка NF-κB, связанного с иммунной системой.

Дополнительные копии генов — у гренландской акулы их больше, чем у других акул.

Учёные также обнаружили, что глазной белок родопсин у этой акулы имеет особые аминокислотные вариации, которые помогают ей лучше видеть в синем свете — именно он преобладает на глубине.

Исследование генома гренландской акулы не только раскрывает секрет её долголетия, но и может дать ключ к борьбе с раком и продлению жизни человека. Эти знания помогут в разработке новых медицинских методов.

Уточнения

Гренландская полярная акула или малоголовая полярная акула, или атлантическая полярная акула (лат. Somniosus microcephalus) — вид рода полярных акул семейства сомниозовых акул отряда катранообразных. Обитает в водах Северной Атлантики. Ареал простирается на север дальше, чем у прочих акул.

