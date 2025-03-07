Жаростойкий прорыв: новый материал выдерживает 1600 градусов без разрушения

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Ученые Томского научного центра СО РАН разработали технологию, которая увеличивает срок службы пористых металлических горелок в несколько раз. Эти устройства выдерживают экстремальные температуры свыше 1000 градусов без разрушения и находят применение в передовых энергоустановках и химической промышленности.

Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученый

Устойчивость к окислению и редкоземельные элементы

В мире активно разрабатываются интерметаллидные сплавы, способные работать в окислительных средах при высоких температурах. Исследования показали, что добавка всего 0,05 атомных процентов редкоземельных элементов (РЗЭ), таких как диспрозий, иттрий или гадолиний, значительно повышает устойчивость этих материалов к окислению, что существенно продлевает их срок службы.

Проблема доступности и инновационный подход

Основной сложностью стало отсутствие в России металлических порошков с нужными микроконцентрациями РЗЭ. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали новую методику модификации коммерческих порошков. Они применили электронно-пучковую обработку и магнетронное распыление для нанесения тонкого слоя редкоземельных элементов на частицы алюминия и хрома. Затем, под воздействием электронного пучка, произошло их сплавление, что позволило создать уникальный порошковый мастер-сплав по принципу "ядро-оболочка".

Новый метод синтеза

Дальнейшие исследования привели к использованию метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Этот процесс можно сравнить с горением бенгальской свечи: смесь порошков никеля, алюминия и нового мастер-сплава при температуре 1500-1600 градусов формирует пористую структуру. Такой подход позволил добиться равномерного распределения микроконцентраций РЗЭ по всему объему материала.

Результаты испытаний и практическое применение

Испытания показали, что пористые материалы, подвергшиеся микролегированию, демонстрируют в 2-5 раз более высокую устойчивость к окислению по сравнению с традиционными интерметаллидами. Это означает, что горелки, в том числе инфракрасные, смогут служить значительно дольше в условиях высоких температур.

Уточнения

Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω - добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством разнообразных металлических изделий из них.

