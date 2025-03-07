Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее
В долгах как в шелках! США не избежать экономического сердечного приступа
Экологично, удобно, технологично: куда поехать, чтобы увидеть будущее
Gold Bar Asia Award: международная премия, объединившая лучшие проекты СНГ и Восточной Европы
15 минут в день: вот как укрепить мышцы спины и забыть о сутулости
AI-агенты ворвались в бизнес: какие задачи они уже выполняют без человека
Алла Пугачёва в ярости накинулась на женщину на Кипре: нахалка
Трамп пообещал санкции России, а хуже станет Украине
26-летний актёр Глеб Калюжный отправляется служить: поворот не хуже, чем в кино

Впервые в России: создана система беспроводного питания для умного дома

2:20
Наука

Представьте мир, где устройства интернета вещей (IoT) и элементы "умного" дома работают без проводов и сменных батареек. Теперь это возможно благодаря российским ученым из университета ИТМО, которые разработали первую в стране технологию беспроводного питания устройств IoT на значительном расстоянии.

умная кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
умная кухня

Как это работает

Большинство современных датчиков и гаджетов подключаются к сети через провода или работают на аккумуляторах, требующих периодической замены.

Новая система устраняет эти неудобства, используя электромагнитные волны для передачи энергии на расстоянии нескольких метров и более.

Разработка включает два ключевых компонента:

  • Передатчик, который генерирует радиочастотный сигнал, усиливает его и отправляет через антенну.
  • Приемник, который улавливает волны, преобразует их в электрический ток и накапливает энергию для дальнейшего использования.

Каждые несколько секунд система анализирует параметры подключенного устройства и подстраивает напряжение и ток, обеспечивая стабильное электропитание.

Что это дает

  • Отказ от проводов и батареек, что снижает затраты на обслуживание.
  • Повышение надежности устройств — питание подается постоянно, без перебоев.
  • Простота интеграции в уже существующие системы "умного" дома.
  • Разработка ИТМО — это шаг к будущему, в котором устройства работают автономно, без лишних ограничений.
  • Теперь беспроводное питание — это не фантастика, а реальность, доступная уже сегодня.

В чем уникальность технологии

На мировом рынке подобные решения есть лишь у нескольких компаний, а в России аналогов до сих пор не существовало. Главное отличие разработки ИТМО — возможность передачи энергии на значительные дистанции, вплоть до десятков и сотен метров, в зависимости от применения.

Технология может использоваться в системах "умного" дома. Например, передатчик, установленный в потолке, может обеспечивать энергией все датчики в помещении. Более того, система легко масштабируется — достаточно разместить дополнительные передатчики вдоль стен или по всей площади здания.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget - приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Шоу-бизнес
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное Аудио 
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Еда и рецепты
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Наука и техника
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
ВАЗ-2105 — пятёрка с плюсом советского автопрома  Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее
В долгах как в шелках! США не избежать экономического сердечного приступа
Экологично, удобно, технологично: куда поехать, чтобы увидеть будущее
Gold Bar Asia Award: международная премия, объединившая лучшие проекты СНГ и Восточной Европы
15 минут в день: вот как укрепить мышцы спины и забыть о сутулости
AI-агенты ворвались в бизнес: какие задачи они уже выполняют без человека
Алла Пугачёва в ярости накинулась на женщину на Кипре: нахалка
ВАЗ-2105 — пятёрка с плюсом советского автопрома 
Трамп пообещал санкции России, а хуже станет Украине
Как белорусский метал покоряет мировую сцену: опыт Павла Лапковского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.