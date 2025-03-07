Впервые в России: создана система беспроводного питания для умного дома

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте мир, где устройства интернета вещей (IoT) и элементы "умного" дома работают без проводов и сменных батареек. Теперь это возможно благодаря российским ученым из университета ИТМО, которые разработали первую в стране технологию беспроводного питания устройств IoT на значительном расстоянии.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ умная кухня

Как это работает

Большинство современных датчиков и гаджетов подключаются к сети через провода или работают на аккумуляторах, требующих периодической замены.

Новая система устраняет эти неудобства, используя электромагнитные волны для передачи энергии на расстоянии нескольких метров и более.

Разработка включает два ключевых компонента:

Передатчик, который генерирует радиочастотный сигнал, усиливает его и отправляет через антенну.

Приемник, который улавливает волны, преобразует их в электрический ток и накапливает энергию для дальнейшего использования.

Каждые несколько секунд система анализирует параметры подключенного устройства и подстраивает напряжение и ток, обеспечивая стабильное электропитание.

Что это дает

Отказ от проводов и батареек, что снижает затраты на обслуживание.

Повышение надежности устройств — питание подается постоянно, без перебоев.

Простота интеграции в уже существующие системы "умного" дома.

Разработка ИТМО — это шаг к будущему, в котором устройства работают автономно, без лишних ограничений.

Теперь беспроводное питание — это не фантастика, а реальность, доступная уже сегодня.

В чем уникальность технологии

На мировом рынке подобные решения есть лишь у нескольких компаний, а в России аналогов до сих пор не существовало. Главное отличие разработки ИТМО — возможность передачи энергии на значительные дистанции, вплоть до десятков и сотен метров, в зависимости от применения.

Технология может использоваться в системах "умного" дома. Например, передатчик, установленный в потолке, может обеспечивать энергией все датчики в помещении. Более того, система легко масштабируется — достаточно разместить дополнительные передатчики вдоль стен или по всей площади здания.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget - приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

