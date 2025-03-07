Впервые в России: создана система беспроводного питания для умного дома

Представьте мир, где устройства интернета вещей (IoT) и элементы "умного" дома работают без проводов и сменных батареек. Теперь это возможно благодаря российским ученым из университета ИТМО, которые разработали первую в стране технологию беспроводного питания устройств IoT на значительном расстоянии.
Большинство современных датчиков и гаджетов подключаются к сети через провода или работают на аккумуляторах, требующих периодической замены.
Новая система устраняет эти неудобства, используя электромагнитные волны для передачи энергии на расстоянии нескольких метров и более.
Разработка включает два ключевых компонента:
Каждые несколько секунд система анализирует параметры подключенного устройства и подстраивает напряжение и ток, обеспечивая стабильное электропитание.
На мировом рынке подобные решения есть лишь у нескольких компаний, а в России аналогов до сих пор не существовало. Главное отличие разработки ИТМО — возможность передачи энергии на значительные дистанции, вплоть до десятков и сотен метров, в зависимости от применения.
Технология может использоваться в системах "умного" дома. Например, передатчик, установленный в потолке, может обеспечивать энергией все датчики в помещении. Более того, система легко масштабируется — достаточно разместить дополнительные передатчики вдоль стен или по всей площади здания.
Га́джет (англ. gadget - приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
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