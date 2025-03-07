Загадка Олдувая: чьи руки создали инструменты, опередившие время на миллион лет?

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В Олдувайском ущелье, известном как "Колыбель человечества", археологи обнаружили уникальные артефакты — костяные орудия, возраст которых 1,5 миллиона лет. Это делает их самыми древними из найденных на данный момент, опережая предыдущие находки почти на миллион лет. Об этой сенсации объявил Spanish National Research Council (CSIC).

Фото: Wikimedia Commons by Clem23 is licensed under GNU Free Documentation License ущелье Олдувай, Танзания

Ранее считалось, что первые такие инструменты появились не раньше 250 000-500 000 лет назад. Однако новые находки показывают, что древние гоминиды использовали кость гораздо раньше, чем предполагалось.

Что удалось обнаружить?

27 обработанных фрагментов костей гиппопотамов и слонов, на которых видно намеренное придание формы.

Орудия достигали около 38 см и предназначались для тяжёлых работ.

Следы на костях показывают, что гоминиды адаптировали методы обработки камня для работы с костью.

Исследователи считают, что это свидетельствует о прогрессе в мышлении и появлении новых когнитивных способностей. Это открытие указывает на технологический сдвиг примерно 1,5 миллиона лет назад, расширяя наше понимание инноваций раннего человека.

Учёные пока не уверены, какой именно вид предков человека изготовил эти орудия. Возможно, изобилие останков животных вдохновило их на эксперименты с новыми материалами.

Исторически исследователи сосредотачивались на каменных орудиях, известных с 3,3 миллиона лет назад. Однако эта находка показывает, что не только камень, но и кость играла важную роль в развитии технологий наших предков.

Эти открытия заставляют пересмотреть традиционные представления об эволюции человека и его умении адаптироваться к окружающей среде.

Уточнения

Олдува́й или Олдупай, или Олдува́йское ущелье, или Олдовайское ущелье (англ. Olduvai Gorge) — ущелье на севере Танзании, в 36 км к северо-востоку от озера Эяси. Представляет собой 40-километровую расщелину, идущую вдоль равнин Серенгети в охраняемой зоне Нгоронгоро, глубиной ок. 100 м и площадью 250 км².



Высший совет по научным исследованиям Испании (исп. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) — испанское научно-исследовательское учреждение, объединяющее государственные организации Испании, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований, и координирующее их деятельность на национальном уровне с международными организациями в научной сфере.

