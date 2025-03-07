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Киберугроза для Android: предустановленный вирус, о котором не говорят

Наука

Представьте, что ваш смартфон или ТВ-бокс заражены вредоносным ПО ещё до того, как вы их включили. Это не сценарий для фильма о хакерах — реальная угроза, с которой столкнулись более миллиона владельцев Android-устройств.

Хакер
Фото: pixabay.com by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хакер

Исследователи из команды Satori Threat Intelligence компании HUMAN, совместно с Google, Trend Micro и The Shadowserver Foundation, разоблачили крупнейшую бот-сеть, состоящую из инфицированных гаджетов под управлением Android.

Как работает опасное ПО BadBox 2.0

Зловредное программное обеспечение BadBox 2.0 попадает на устройства ещё на этапе производства, чаще всего на недорогие ТВ-боксы, умные телевизоры, планшеты и даже цифровые проекторы.

Хакеры не ограничиваются только встроенными вирусами — они создают сотни клонов популярных приложений, которые становятся альтернативными каналами распространения вредоноса.

Вмешательство экспертов: как удалось остановить угрозу

К счастью, специалисты HUMAN смогли выявить и удалить из Google Play Store 24 вредоносных приложения, маскирующихся под легитимные программы.

Кроме того, более 500 тысяч заражённых устройств были выведены из бот-сети, а ключевые домены, через которые происходило управление зловредным ПО, теперь находятся под контролем исследователей. Это не только предотвратило дальнейшее распространение угрозы, но и позволило отслеживать активность киберпреступников.

Как защититься от предустановленного вредоносного ПО

Чтобы не стать жертвой подобных атак, важно следовать нескольким простым рекомендациям:

  • Выбирайте проверенных производителей. Дешёвые ТВ-боксы и гаджеты от малоизвестных брендов могут быть уязвимыми.
  • Проверяйте устройства после покупки. Используйте антивирусные приложения и сетевые сканеры для поиска подозрительных процессов.
  • Избегайте установки ПО из непроверенных источников. Даже если приложение похоже на популярный софт, оно может оказаться заражённым.
  • Следите за обновлениями. Всегда устанавливайте актуальные патчи безопасности для системы и приложений.

Итоги

Этот инцидент ещё раз доказывает, что киберпреступники не стоят на месте, изобретая всё новые способы заражения устройств. Внимательность при выборе гаджетов и осторожность в установке приложений помогут защитить ваши данные от взлома.

Уточнения

Ки́бербезопа́сность - процесс использования мер безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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