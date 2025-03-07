Киберугроза для Android: предустановленный вирус, о котором не говорят

Представьте, что ваш смартфон или ТВ-бокс заражены вредоносным ПО ещё до того, как вы их включили. Это не сценарий для фильма о хакерах — реальная угроза, с которой столкнулись более миллиона владельцев Android-устройств.
Исследователи из команды Satori Threat Intelligence компании HUMAN, совместно с Google, Trend Micro и The Shadowserver Foundation, разоблачили крупнейшую бот-сеть, состоящую из инфицированных гаджетов под управлением Android.
Зловредное программное обеспечение BadBox 2.0 попадает на устройства ещё на этапе производства, чаще всего на недорогие ТВ-боксы, умные телевизоры, планшеты и даже цифровые проекторы.
Хакеры не ограничиваются только встроенными вирусами — они создают сотни клонов популярных приложений, которые становятся альтернативными каналами распространения вредоноса.
К счастью, специалисты HUMAN смогли выявить и удалить из Google Play Store 24 вредоносных приложения, маскирующихся под легитимные программы.
Кроме того, более 500 тысяч заражённых устройств были выведены из бот-сети, а ключевые домены, через которые происходило управление зловредным ПО, теперь находятся под контролем исследователей. Это не только предотвратило дальнейшее распространение угрозы, но и позволило отслеживать активность киберпреступников.
Чтобы не стать жертвой подобных атак, важно следовать нескольким простым рекомендациям:
Этот инцидент ещё раз доказывает, что киберпреступники не стоят на месте, изобретая всё новые способы заражения устройств. Внимательность при выборе гаджетов и осторожность в установке приложений помогут защитить ваши данные от взлома.
Ки́бербезопа́сность - процесс использования мер безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных.
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