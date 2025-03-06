Мартовское небо раскрывает свои секреты: что скрывают планеты и Луна?

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Март обещает быть захватывающим для любителей астрономии. В этом месяце можно увидеть редкие явления — полное лунное затмение, превращающее Луну в малиновый диск, и последние мгновения Меркурия, прежде чем он исчезнет с неба.

Фото: Pexels by Sebastian Voortman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунное затмение

Что и когда наблюдать?

Планеты в марте:

Меркурий будет виден только в начале месяца — через 30 минут после заката.

Венера постепенно опустится ниже горизонта и исчезнет к середине месяца.

Марс останется в восточной части неба, сияя до 3 часов ночи.

Юпитер можно увидеть на западе примерно до часа ночи.

Лунное затмение и малиновая Луна

13-14 марта произойдет полное лунное затмение, в результате которого Луна приобретёт глубокий малиновый оттенок. Это явление продлится пару часов, а затем спутник Земли вернётся к привычному виду.

Новолуние: идеальное время для наблюдений

29 марта Луна пройдет между Землёй и Солнцем, что сделает её невидимой. В такие ночи астрономы советуют наблюдать звёзды и дальние галактики — отсутствие лунного света делает небо особенно ясным.

Как меняется Луна?

Полнолуние (14 марта) — Луна освещена полностью.

Убывающая фаза — Луна постепенно уменьшается.

Новолуние (29 марта) — Луна скрыта от глаз.

Почему затмения приходят парами?

Каждое лунное затмение сопровождается солнечным — одно из них происходит за пару недель до или после другого. Так устроена небесная механика!

Не упустите шанс увидеть эти захватывающие явления и насладиться волшебством космоса!

Уточнения

Новолу́ние (лат. Luna nova, novilunium) — фаза Луны, при которой её элонгация составляет 0°; иначе говоря, её эклиптическая долгота такая же, как у Солнца.



Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

