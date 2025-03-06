Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не для всех! Как избежать проблем при посещении термальных источников
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Докажи свои намерения — Госдеп потребовал от Зеленского пойти на важный шаг
Коричневые губы из 90-х: главный секрет макияжа, который вернулся
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Приближается время посева петрушки: не упустите шанс
Хочешь ноги мечты? Попробуй эти упражнения и удивись результату
ТОП-5 самых значимых новинок российского вооружения

Мартовское небо раскрывает свои секреты: что скрывают планеты и Луна?

1:52
Наука

Март обещает быть захватывающим для любителей астрономии. В этом месяце можно увидеть редкие явления — полное лунное затмение, превращающее Луну в малиновый диск, и последние мгновения Меркурия, прежде чем он исчезнет с неба.

Лунное затмение
Фото: Pexels by Sebastian Voortman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лунное затмение

Что и когда наблюдать?

Планеты в марте:

  • Меркурий будет виден только в начале месяца — через 30 минут после заката.
  • Венера постепенно опустится ниже горизонта и исчезнет к середине месяца.
  • Марс останется в восточной части неба, сияя до 3 часов ночи.
  • Юпитер можно увидеть на западе примерно до часа ночи.

Лунное затмение и малиновая Луна

13-14 марта произойдет полное лунное затмение, в результате которого Луна приобретёт глубокий малиновый оттенок. Это явление продлится пару часов, а затем спутник Земли вернётся к привычному виду.

Новолуние: идеальное время для наблюдений

29 марта Луна пройдет между Землёй и Солнцем, что сделает её невидимой. В такие ночи астрономы советуют наблюдать звёзды и дальние галактики — отсутствие лунного света делает небо особенно ясным.

Как меняется Луна?

  • Полнолуние (14 марта) — Луна освещена полностью.
  • Убывающая фаза — Луна постепенно уменьшается.
  • Новолуние (29 марта) — Луна скрыта от глаз.

Почему затмения приходят парами?

Каждое лунное затмение сопровождается солнечным — одно из них происходит за пару недель до или после другого. Так устроена небесная механика!

Не упустите шанс увидеть эти захватывающие явления и насладиться волшебством космоса!

Уточнения

Новолу́ние (лат. Luna nova, novilunium) — фаза Луны, при которой её элонгация составляет 0°; иначе говоря, её эклиптическая долгота такая же, как у Солнца. 

Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Экономика и бизнес
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе Аудио 
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка Аудио 
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хрущёв дал добро: Ил-18 взлетел и стал бортом "номер один" — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Последние материалы
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Докажи свои намерения — Госдеп потребовал от Зеленского пойти на важный шаг
Коричневые губы из 90-х: главный секрет макияжа, который вернулся
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Приближается время посева петрушки: не упустите шанс
Хочешь ноги мечты? Попробуй эти упражнения и удивись результату
ТОП-5 самых значимых новинок российского вооружения
Е - значит едем: о чем говорит индикатор на приборной панели
Отправился в последнее плавание: легендарный лайнер SS United States ждёт участь Титаника
Для мигрантов-нелегалов искали фиктивных жён — пресечена деятельность преступного сообщества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.