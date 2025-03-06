Март обещает быть захватывающим для любителей астрономии. В этом месяце можно увидеть редкие явления — полное лунное затмение, превращающее Луну в малиновый диск, и последние мгновения Меркурия, прежде чем он исчезнет с неба.
Что и когда наблюдать?
Планеты в марте:
Лунное затмение и малиновая Луна
13-14 марта произойдет полное лунное затмение, в результате которого Луна приобретёт глубокий малиновый оттенок. Это явление продлится пару часов, а затем спутник Земли вернётся к привычному виду.
Новолуние: идеальное время для наблюдений
29 марта Луна пройдет между Землёй и Солнцем, что сделает её невидимой. В такие ночи астрономы советуют наблюдать звёзды и дальние галактики — отсутствие лунного света делает небо особенно ясным.
Как меняется Луна?
Почему затмения приходят парами?
Каждое лунное затмение сопровождается солнечным — одно из них происходит за пару недель до или после другого. Так устроена небесная механика!
Не упустите шанс увидеть эти захватывающие явления и насладиться волшебством космоса!
Новолу́ние (лат. Luna nova, novilunium) — фаза Луны, при которой её элонгация составляет 0°; иначе говоря, её эклиптическая долгота такая же, как у Солнца.
Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.