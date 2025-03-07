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Экологи бьют тревогу: редкие тюлени массово уходят в степь

2:33
Наука

В казахстанских степях всё чаще находят каспийских тюленей. Это редкое явление вызывает тревогу у экологов: речь идет о десятках особей, в том числе о новорожденных "бельках".

Тюлень
Фото: flickr.com by jomilo75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюлень

Почему тюлени уходят от моря

Резкое похолодание и сильные ветра (до 15 м/с) в конце февраля привели к образованию льда на Каспийском море. Специалисты считают, что ветер мог прижать лед к берегу, затруднив выход в воду маленьким тюленям, тогда как взрослые особи уплыли. В результате часть животных оказалась отрезанной от привычной среды и ушла вглубь материка.

Тюленей уже находили на месторождениях Каражанбас и Каламкас в Тупкараганском районе. На данный момент в степях зафиксировано около 20 особей.

Экологи опасаются, что с потеплением растаявший снег усложнит их передвижение, а дикие животные и бездомные собаки станут серьезной угрозой.

Срочная необходимость спасательных работ

Экологические активисты призывают к немедленным действиям. Волонтеры НПО "Eco-Social" и клуба "Эко-Лидер" требуют от властей оперативной реакции.

"Так как каспийский тюлень занесен в Красную книгу, необходимо срочно обследовать побережье, зафиксировать местонахождение каждого животного и организовать спасательные работы. Здоровых особей нужно вернуть в море, а ослабленных отправить на реабилитацию", — заявила руководитель клуба "Эко-Лидер" Бахытгуль Жаксылыкова.

По словам активистов, предложение о спасении тюленей уже было озвучено в областном акимате неделю назад, однако пока конкретных действий не предпринято. Каждый день промедления может стоить жизни животным.

Официальные меры

В управлении рыбной инспекции Мангистауской области признают сложность ситуации. Добраться до месторождений затруднительно из-за закрытых трасс, но сотрудники ведомства координируют действия с нефтяными компаниями.

"Мы решили собрать тюленей на футбольном поле, чтобы уже завтра перевезти их в Форт-Шевченко и выпустить в открытое море. Сейчас найдено около 15 особей", — сообщил исполняющий обязанности главы рыбной инспекции области Конарбай Базарбаев.

Вопрос остается открытым: хватит ли усилий экологов и властей, чтобы спасти редких животных, или же погодные условия сыграют против них?

Уточнения

Приро́да - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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