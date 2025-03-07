Экологи бьют тревогу: редкие тюлени массово уходят в степь

В казахстанских степях всё чаще находят каспийских тюленей. Это редкое явление вызывает тревогу у экологов: речь идет о десятках особей, в том числе о новорожденных "бельках".
Резкое похолодание и сильные ветра (до 15 м/с) в конце февраля привели к образованию льда на Каспийском море. Специалисты считают, что ветер мог прижать лед к берегу, затруднив выход в воду маленьким тюленям, тогда как взрослые особи уплыли. В результате часть животных оказалась отрезанной от привычной среды и ушла вглубь материка.
Тюленей уже находили на месторождениях Каражанбас и Каламкас в Тупкараганском районе. На данный момент в степях зафиксировано около 20 особей.
Экологи опасаются, что с потеплением растаявший снег усложнит их передвижение, а дикие животные и бездомные собаки станут серьезной угрозой.
Экологические активисты призывают к немедленным действиям. Волонтеры НПО "Eco-Social" и клуба "Эко-Лидер" требуют от властей оперативной реакции.
"Так как каспийский тюлень занесен в Красную книгу, необходимо срочно обследовать побережье, зафиксировать местонахождение каждого животного и организовать спасательные работы. Здоровых особей нужно вернуть в море, а ослабленных отправить на реабилитацию", — заявила руководитель клуба "Эко-Лидер" Бахытгуль Жаксылыкова.
По словам активистов, предложение о спасении тюленей уже было озвучено в областном акимате неделю назад, однако пока конкретных действий не предпринято. Каждый день промедления может стоить жизни животным.
В управлении рыбной инспекции Мангистауской области признают сложность ситуации. Добраться до месторождений затруднительно из-за закрытых трасс, но сотрудники ведомства координируют действия с нефтяными компаниями.
"Мы решили собрать тюленей на футбольном поле, чтобы уже завтра перевезти их в Форт-Шевченко и выпустить в открытое море. Сейчас найдено около 15 особей", — сообщил исполняющий обязанности главы рыбной инспекции области Конарбай Базарбаев.
Вопрос остается открытым: хватит ли усилий экологов и властей, чтобы спасти редких животных, или же погодные условия сыграют против них?
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