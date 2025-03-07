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Мозг против здорового питания: почему так сложно вернуться к норме после переедания

1:35
Наука

Как пишет журнал Nature Metabolism, учёные из Тюбингена выяснили, что мозг играет ключевую роль в развитии ожирения. Исследование показало, что инсулин, основной гормон, регулирующий обмен веществ, влияет не только на тело, но и на нейродегенеративные процессы в мозге, что может способствовать набору лишнего веса.

ожирение, талия
Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain
ожирение, талия

За последние десятилетия количество людей с избыточным весом резко увеличилось. Сегодня ВОЗ классифицирует ожирение как глобальную эпидемию, которая уже затронула более миллиарда человек.

В норме инсулин подавляет аппетит, помогая контролировать потребление пищи. Однако у людей с ожирением мозг теряет чувствительность к этому гормону, и инсулин перестаёт корректно регулировать пищевое поведение.

Эксперимент показал, что даже кратковременное употребление калорийных продуктов — например, шоколадных батончиков или картофельных чипсов — способно изменить работу мозга.

Эти изменения:

  • могут стать причиной ожирения и диабета 2 типа
  • не исчезают даже через неделю после возврата к здоровому питанию

Мозг адаптируется к новому режиму питания, что может способствовать устойчивому набору веса. Это объясняет, почему людям так сложно вернуться к здоровому питанию после периода переедания.

Учёные подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы глубже понять влияние мозга на метаболические заболевания и найти эффективные способы борьбы с ожирением. 

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Тю́бинген (нем. Tübingen) — старинный город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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