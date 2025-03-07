Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Непробиваемый монстр: в зоне СВО засекли бронемашину, выдержавшую ракетный удар
Космические снимки раскрыли страшную правду о реке Лена: Якутску грозит опасность — медлить нельзя
Секреты хранения томатной пасты: забудьте о плесени раз и навсегда
Больше энергии без кофеина — всего один компонент изменит ваш утренний ритуал
Томаты без гнили, а розы в пышном цвету — попробуйте молочную подкормку
От мелодрамы и трагифарса до документального стендапа – весной Театр МОСТ представит многообразие сценических жанров
Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы

Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно

Наука

Телепортация давно стала одной из самых захватывающих тем научной фантастики. Но как далеко на самом деле продвинулась наука в этом направлении? Можно ли представить, что однажды человек сможет перемещаться в пространстве мгновенно?

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученый

Успехи квантовой физики

Недавние достижения в области квантовых технологий вновь разожгли интерес к телепортации. В начале месяца исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) совершили прорыв: два квантовых компьютера обменялись данными мгновенно благодаря единому набору фотонов, одновременно хранящемуся в обоих устройствах.

Хотя это событие является важным шагом в развитии технологий, перенос информации — это одно, а перенос физического объекта — совсем другое.

Разрушение во имя перемещения

Как объясняет физик Диана Дуарте, профессор Федерального университета Санта-Марии (UFSM), телепортация данных основана на квантовых законах природы, но для переноса материи потребуется совершенно новая, невероятно сложная технология.

"Телепортация материи — это не просто мгновенный перенос. Нужно сначала превратить объект в набор данных, а затем заново создать его в другом месте с точностью до атомов, словно с помощью продвинутого 3D-принтера" — отмечает Дуарте.

Мечта, далекая от реальности

По мнению Дуарте и Бордина, успешная телепортация материи потребует не только гигантских вычислительных мощностей, но и абсолютной точности в управлении атомами и молекулами. Пока что это остается областью научной фантастики.

"Если такое когда-нибудь и станет возможным, стоимость этого процесса будет астрономической", — объясняет Бордин.

Невероятная цена телепортации

Другой эксперт, профессор Федерального университета Пелотаса (UFPel) и член Бразильской академии наук Жозе Рафаэл Бордин, подчеркивает, что пока невозможно предсказать, когда (и если вообще) телепортация материи станет реальностью.

"Количество информации, необходимой для сканирования и воссоздания человека, колоссально. Наше тело состоит из триллионов клеток, каждая из которых включает огромное количество атомов. Даже если предположить, что теория допускает такую возможность, наша технология слишком далека от ее реализации", — утверждает ученый.

Например, в 2012 году исследователи Университета Лестера (Великобритания) подсчитали, что для телепортации человека потребуется зафиксировать около 2,6x10⁴² бит информации. Это больше, чем способны хранить все компьютеры мира. А процесс воссоздания занял бы по их расчетам в 350 тысяч раз больше времени, чем возраст нашей Вселенной (14 миллиардов лет).

Уточнения

Телепорта́ция (др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. portare "нести") — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени. Наблюдается квантовая телепортация, но также были описаны несколько других видов телепортации (дырочная телепортация).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Еда и рецепты
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo Аудио 
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Невзлетевшие крылья. Советские самолёты, которые так и не полетели   Дмитрий Плотников Зачем прятали жен и дочерей в Европе 300 лет назад: шокирующие факты Игорь Буккер Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Последние материалы
Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Лазерное освещение: будущее, которое уже наступило
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
"У Украины нет выбора": Трамп предсказал мирную сделку с Россией
Зумеры бунтуют против грамматики, или почему они отказываются от заглавных букв
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
США и Украина проведут переговоры 11 марта в Саудовской Аравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.