Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно

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Телепортация давно стала одной из самых захватывающих тем научной фантастики. Но как далеко на самом деле продвинулась наука в этом направлении? Можно ли представить, что однажды человек сможет перемещаться в пространстве мгновенно?

Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученый

Успехи квантовой физики

Недавние достижения в области квантовых технологий вновь разожгли интерес к телепортации. В начале месяца исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) совершили прорыв: два квантовых компьютера обменялись данными мгновенно благодаря единому набору фотонов, одновременно хранящемуся в обоих устройствах.

Хотя это событие является важным шагом в развитии технологий, перенос информации — это одно, а перенос физического объекта — совсем другое.

Разрушение во имя перемещения

Как объясняет физик Диана Дуарте, профессор Федерального университета Санта-Марии (UFSM), телепортация данных основана на квантовых законах природы, но для переноса материи потребуется совершенно новая, невероятно сложная технология.

"Телепортация материи — это не просто мгновенный перенос. Нужно сначала превратить объект в набор данных, а затем заново создать его в другом месте с точностью до атомов, словно с помощью продвинутого 3D-принтера" — отмечает Дуарте.

Мечта, далекая от реальности

По мнению Дуарте и Бордина, успешная телепортация материи потребует не только гигантских вычислительных мощностей, но и абсолютной точности в управлении атомами и молекулами. Пока что это остается областью научной фантастики.

"Если такое когда-нибудь и станет возможным, стоимость этого процесса будет астрономической", — объясняет Бордин.

Невероятная цена телепортации

Другой эксперт, профессор Федерального университета Пелотаса (UFPel) и член Бразильской академии наук Жозе Рафаэл Бордин, подчеркивает, что пока невозможно предсказать, когда (и если вообще) телепортация материи станет реальностью.

"Количество информации, необходимой для сканирования и воссоздания человека, колоссально. Наше тело состоит из триллионов клеток, каждая из которых включает огромное количество атомов. Даже если предположить, что теория допускает такую возможность, наша технология слишком далека от ее реализации", — утверждает ученый.

Например, в 2012 году исследователи Университета Лестера (Великобритания) подсчитали, что для телепортации человека потребуется зафиксировать около 2,6x10⁴² бит информации. Это больше, чем способны хранить все компьютеры мира. А процесс воссоздания занял бы по их расчетам в 350 тысяч раз больше времени, чем возраст нашей Вселенной (14 миллиардов лет).

Уточнения

Телепорта́ция (др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. portare "нести") — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени. Наблюдается квантовая телепортация, но также были описаны несколько других видов телепортации (дырочная телепортация).

