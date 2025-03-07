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Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах

Наука

Астрономы впервые за всю историю наблюдений зафиксировали процесс распада планет. Два экзопланета, находящиеся за пределами Солнечной системы, медленно разрушаются, оставляя после себя следы загадочной пыли.

телескоп
Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA's James Webb Space Telescope, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телескоп

Космическое наблюдение

Первым из обречённых миров стал K2-22b — каменистая планета, по размеру сравнимая с Нептуном. Её обнаружил мощнейший телескоп James Webb. Планета расположена настолько близко к своей звезде, что постепенно испаряется под действием интенсивного излучения. Астрономы фиксируют постоянный поток пыли и газа, исходящий от её поверхности.

Другой распадающийся экзопланета — BD+054868Ab — была зафиксирована телескопом TESS, который отслеживает экзопланеты по изменению яркости звёзд. Условия на этом небесном теле похожи на K2-22b: катастрофическая близость к светилу приводит к его постепенному разрушению.

Загадка атмосферы

Интересной особенностью K2-22b стало наличие необычных газов. Данные, полученные с помощью телескопа James Webb, выявили в атмосфере следы углекислого газа (CO₂) и оксида азота (NO). Обычно эти соединения встречаются на холодных планетах, но здесь их появление остаётся загадкой для учёных. Возможно, это ключ к пониманию новых типов атмосфер или свидетельство неизвестных процессов в экстремальных условиях.

Почему это важно

Разрушение планет — редкое явление, которое открывает перед наукой новые горизонты. Оно помогает лучше понять, как ведут себя небесные тела в экстремальных условиях и какие процессы могут происходить вблизи звёзд. В будущем такие наблюдения помогут астрономам предсказывать судьбы других экзопланет и, возможно, даже обнаружить признаки жизни в необычных уголках Вселенной.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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