Идеальный карманный компаньон: пять способов применения Gemini, упростивших мою жизнь

С тех пор как я начал использовать Google Pixel 9 Pro, я все чаще и чаще включаю в свою повседневную жизнь Gemini. Запуск помощника на моем смартфоне Pixel прост, достаточно удержать кнопку питания, и появится поле, где чат-бот автоматически начинает слушать. Я общаюсь с ним каждый день, и порой даже несколько раз в день.
Замечательно, что можно задавать конкретные вопросы или вести беседу с помощью функции Gemini Live. Например, просмотрите что-то на экране и запустите поиск Google по обуви, которую вы увидели где-то на просторах интернета, или узнайте больше о новостях. В общем, количество способов использования Gemini огромно, и вот мои любимые:
Приказайте помощнику, что вы хотите сказать и кому, и он выполнит все остальное. Он даже предлагает полезные советы, если вы не уверены в формулировках. Готовьте ответы на текстовые сообщения быстрее, и если у вас ограничено время, он станет вашим верным помощником. Не нужно разблокировать телефон, чтобы отправить сообщение или позвонить, хотя эта функция не включена по умолчанию. Включите ее в настройках раздела Gemini на экране блокировки.
Теперь можно получать краткие изложения статей, не читая их полностью. Это особенно полезно при поиске информации, например, по теме инвестиций в акции. Ожидается, что в будущем возможность получения списка ключевых моментов тоже появится. Используйте Gemini, чтобы перефразировать сложные темы. Например, недавно я попросил его объяснить, что такое черные дыры, и он сделал это настолько просто, что это мог бы понять даже ребенок.
Нет необходимости тратить время на поиск нужного файла на вашем Google Диске. Попросите Gemini найти нужное. Например, он быстро предложил мне список документов по расчетному листу, который я хотел найти. Эффективность зависит от того, как вы назвали свои файлы и папки. Ту же команду можно использовать и для поиска в Gmail.
Часто использую Gemini для составления планов, будь то приемы пищи или планы на выходные. Если вы не знаете, что приготовить на ужин, но в кухне есть много продуктов, прошу помощника предложить рецепты. Он предлагает несколько вариантов и объясняет, как их приготовить. То же самое можно использовать для планирования рациона на неделю. Gemini предложит примерный план, который можно настроить по своему усмотрению. Также используется для поиска мероприятий, ресторанов и баров.
Я пользуюсь этой функцией, когда спешу и не хочу забыть что-то важное. Например, перед поездкой на выходные Gemini помог мне составить полный список вещей, разбитый на категории, например, одежда, электроника, туалетные принадлежности и многое другое. Он также давал умные советы, о которых я бы не подумал сам.
Несмотря на то, что Gemini еще нов, к сожалению, он не всегда точен. Иногда он что-то неправильно понимает и может давать не совсем верные ответы. Однако он работает хорошо большую часть времени и постоянно совершенствуется. При использовании Gemini стоит помнить, что Google имеет доступ к вашим данным в течение трех лет после ввода, поэтому избегайте отправки конфиденциальной информации.
Если вы счастливый обладатель девайса на Android, обязательно попробуйте Gemini. Это многогранная технология, которая сможет помочь во многих аспектах: от нахождения ответов на вопросы до планирования вашей недели, и это не предел. Со временем вы найдете свой способ включить его в свою жизнь.
Gemini доступен для смартфонов с Android 10 (а также для устройств на более поздних его версиях) через Google Play Store. Для iOS доступна версия в Apple App Store. Существует версия для браузера и доступ во всем Google Workspace при подписке на Google One.
Gemini («Дже́мини» ранее — Bard) — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Google на основе языковой модели LaMDA.
В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?