Идеальный карманный компаньон: пять способов применения Gemini, упростивших мою жизнь

4:30 Your browser does not support the audio element. Наука

С тех пор как я начал использовать Google Pixel 9 Pro, я все чаще и чаще включаю в свою повседневную жизнь Gemini. Запуск помощника на моем смартфоне Pixel прост, достаточно удержать кнопку питания, и появится поле, где чат-бот автоматически начинает слушать. Я общаюсь с ним каждый день, и порой даже несколько раз в день.

Фото: commons.wikimedia.org by Wiikiidemy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект Google

Замечательно, что можно задавать конкретные вопросы или вести беседу с помощью функции Gemini Live. Например, просмотрите что-то на экране и запустите поиск Google по обуви, которую вы увидели где-то на просторах интернета, или узнайте больше о новостях. В общем, количество способов использования Gemini огромно, и вот мои любимые:

Создание и отправка сообщений.

Приказайте помощнику, что вы хотите сказать и кому, и он выполнит все остальное. Он даже предлагает полезные советы, если вы не уверены в формулировках. Готовьте ответы на текстовые сообщения быстрее, и если у вас ограничено время, он станет вашим верным помощником. Не нужно разблокировать телефон, чтобы отправить сообщение или позвонить, хотя эта функция не включена по умолчанию. Включите ее в настройках раздела Gemini на экране блокировки.

Анализ, объяснение и краткий пересказ веб-страниц.

Теперь можно получать краткие изложения статей, не читая их полностью. Это особенно полезно при поиске информации, например, по теме инвестиций в акции. Ожидается, что в будущем возможность получения списка ключевых моментов тоже появится. Используйте Gemini, чтобы перефразировать сложные темы. Например, недавно я попросил его объяснить, что такое черные дыры, и он сделал это настолько просто, что это мог бы понять даже ребенок.

Поиск файлов и документов.

Нет необходимости тратить время на поиск нужного файла на вашем Google Диске. Попросите Gemini найти нужное. Например, он быстро предложил мне список документов по расчетному листу, который я хотел найти. Эффективность зависит от того, как вы назвали свои файлы и папки. Ту же команду можно использовать и для поиска в Gmail.

Планирование недели и единичных событий.

Часто использую Gemini для составления планов, будь то приемы пищи или планы на выходные. Если вы не знаете, что приготовить на ужин, но в кухне есть много продуктов, прошу помощника предложить рецепты. Он предлагает несколько вариантов и объясняет, как их приготовить. То же самое можно использовать для планирования рациона на неделю. Gemini предложит примерный план, который можно настроить по своему усмотрению. Также используется для поиска мероприятий, ресторанов и баров.

Составление контрольных списков.

Я пользуюсь этой функцией, когда спешу и не хочу забыть что-то важное. Например, перед поездкой на выходные Gemini помог мне составить полный список вещей, разбитый на категории, например, одежда, электроника, туалетные принадлежности и многое другое. Он также давал умные советы, о которых я бы не подумал сам.

Несмотря на то, что Gemini еще нов, к сожалению, он не всегда точен. Иногда он что-то неправильно понимает и может давать не совсем верные ответы. Однако он работает хорошо большую часть времени и постоянно совершенствуется. При использовании Gemini стоит помнить, что Google имеет доступ к вашим данным в течение трех лет после ввода, поэтому избегайте отправки конфиденциальной информации.

Если вы счастливый обладатель девайса на Android, обязательно попробуйте Gemini. Это многогранная технология, которая сможет помочь во многих аспектах: от нахождения ответов на вопросы до планирования вашей недели, и это не предел. Со временем вы найдете свой способ включить его в свою жизнь.

Gemini доступен для смартфонов с Android 10 (а также для устройств на более поздних его версиях) через Google Play Store. Для iOS доступна версия в Apple App Store. Существует версия для браузера и доступ во всем Google Workspace при подписке на Google One.

Уточнения

Gemini («Дже́мини» ранее — Bard) — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Google на основе языковой модели LaMDA.

