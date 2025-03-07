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Опасная тишина: как наушники с шумоподавлением влияют на мозг

Наука

В современном мире многие люди ежедневно пользуются наушниками с шумоподавлением. Они помогают отгородиться от окружающего шума, улучшить концентрацию и наслаждаться музыкой без посторонних звуков. Однако учёные предупреждают: такая изоляция может привести к расстройству слуховой обработки (РСО).

Шум в голове
Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com
Шум в голове

Что такое РСО и кто в группе риска?

Расстройство слуховой обработки — это состояние, при котором органы слуха функционируют нормально, но мозг испытывает трудности с распознаванием звуков.

Ранее его фиксировали у пациентов с психическими заболеваниями, после инсультов или черепно-мозговых травм.

Однако в последние годы РСО всё чаще диагностируют у молодых людей, которые регулярно носят наушники с активным шумоподавлением.

Как наушники делают мозг "ленивым"

"Когда мы используем шумоподавляющие наушники, он получает сигнал только от одного источника. Взрослым это может навредить, делая мозг 'ленивым'. В результате человеку становится сложнее выделять речь из фонового шума и разбирать слова", — объясняет ведущий специалист по аудиологии Рене Альмейда.

Когда человек регулярно носит такие наушники в течение долгого времени, его мозг оказывается в состоянии частичной изоляции.

Это может привести к дефициту слуховой информации, необходимой для нормального функционирования когнитивных процессов.

Возможные последствия

Учёные предупреждают, что длительное использование шумоподавляющих наушников может:

  • Ухудшить способность различать звуки в шумной среде;
  • Спровоцировать проблемы с распознаванием речи;
  • Повысить риск деменции из-за недостатка слуховых стимулов.

Таким образом, чрезмерное увлечение шумоподавлением может оказаться не таким безобидным, как кажется.

Чтобы сохранить здоровье слуха и мозга, важно периодически давать ушам возможность слышать окружающий мир без фильтров.

Уточнения

Активное шумоподавление — способ устранить нежелательный шум с помощью наложения, в противофазе, специально сгенерированного звука. Звук — это P-волна, состоит из двух стадий: сжатие и разрежение. Шумоподавляющий динамик издаёт звуковую волну с той же амплитудой, но с перевернутой фазой (антифаза) исходного звука.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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