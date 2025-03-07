Опасная тишина: как наушники с шумоподавлением влияют на мозг

В современном мире многие люди ежедневно пользуются наушниками с шумоподавлением. Они помогают отгородиться от окружающего шума, улучшить концентрацию и наслаждаться музыкой без посторонних звуков. Однако учёные предупреждают: такая изоляция может привести к расстройству слуховой обработки (РСО).
Расстройство слуховой обработки — это состояние, при котором органы слуха функционируют нормально, но мозг испытывает трудности с распознаванием звуков.
Ранее его фиксировали у пациентов с психическими заболеваниями, после инсультов или черепно-мозговых травм.
Однако в последние годы РСО всё чаще диагностируют у молодых людей, которые регулярно носят наушники с активным шумоподавлением.
"Когда мы используем шумоподавляющие наушники, он получает сигнал только от одного источника. Взрослым это может навредить, делая мозг 'ленивым'. В результате человеку становится сложнее выделять речь из фонового шума и разбирать слова", — объясняет ведущий специалист по аудиологии Рене Альмейда.
Когда человек регулярно носит такие наушники в течение долгого времени, его мозг оказывается в состоянии частичной изоляции.
Это может привести к дефициту слуховой информации, необходимой для нормального функционирования когнитивных процессов.
Учёные предупреждают, что длительное использование шумоподавляющих наушников может:
Таким образом, чрезмерное увлечение шумоподавлением может оказаться не таким безобидным, как кажется.
Чтобы сохранить здоровье слуха и мозга, важно периодически давать ушам возможность слышать окружающий мир без фильтров.
Активное шумоподавление — способ устранить нежелательный шум с помощью наложения, в противофазе, специально сгенерированного звука. Звук — это P-волна, состоит из двух стадий: сжатие и разрежение. Шумоподавляющий динамик издаёт звуковую волну с той же амплитудой, но с перевернутой фазой (антифаза) исходного звука.
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