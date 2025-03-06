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Миниатюрный, но мощный: чем хорош новый российский спутниковый модем

1:44
Наука

Российская спутниковая система "Гонец" может стать конкурентом Starlink

Планета Земля
Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Земля

Уникальный модем для орбитальной связи

В России создан передовой спутниковый модем, который способен обеспечить передачу данных между орбитой и беспилотными летательными аппаратами.

Это устройство открывает новые возможности для спутниковой связи и может составить конкуренцию Starlink Илона Маска.

"Модем успешно прошел обязательную сертификацию и в самое ближайшее время мы начнем его серийное производство", —  заявил генеральный директор предприятия Андрей Манойло.

Компактность и энергоэффективность

Как сообщает Царьград, одним из главных преимуществ устройства стали его миниатюрные размеры — всего 52х62х10 мм, что сопоставимо со спичечным коробком.

Помимо этого, инженерам удалось существенно снизить энергопотребление: в режиме ожидания модем расходует в 10 раз меньше энергии по сравнению с предыдущей версией.

Российский ответ Starlink

Система "Гонец" изначально разрабатывалась для обеспечения связи с использованием низкоорбитальных космических аппаратов.

Благодаря этому её нередко сравнивают с проектом Starlink, однако "Гонец" ориентирован на суверенные потребности России и рассчитан на обеспечение стабильной и защищенной связи. Создание системы совпало с актуальными задачами по усилению военно-космической группировки России.

В условиях современных вызовов идёт кратное увеличение количества разведывательных спутников и формирование независимой системы спецсвязи.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star - "звезда" и англ. link - "соединение, связь") — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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