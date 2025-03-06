Миниатюрный, но мощный: чем хорош новый российский спутниковый модем

Российская спутниковая система "Гонец" может стать конкурентом Starlink
В России создан передовой спутниковый модем, который способен обеспечить передачу данных между орбитой и беспилотными летательными аппаратами.
Это устройство открывает новые возможности для спутниковой связи и может составить конкуренцию Starlink Илона Маска.
"Модем успешно прошел обязательную сертификацию и в самое ближайшее время мы начнем его серийное производство", — заявил генеральный директор предприятия Андрей Манойло.
Как сообщает Царьград, одним из главных преимуществ устройства стали его миниатюрные размеры — всего 52х62х10 мм, что сопоставимо со спичечным коробком.
Помимо этого, инженерам удалось существенно снизить энергопотребление: в режиме ожидания модем расходует в 10 раз меньше энергии по сравнению с предыдущей версией.
Система "Гонец" изначально разрабатывалась для обеспечения связи с использованием низкоорбитальных космических аппаратов.
Благодаря этому её нередко сравнивают с проектом Starlink, однако "Гонец" ориентирован на суверенные потребности России и рассчитан на обеспечение стабильной и защищенной связи. Создание системы совпало с актуальными задачами по усилению военно-космической группировки России.
В условиях современных вызовов идёт кратное увеличение количества разведывательных спутников и формирование независимой системы спецсвязи.
Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star - "звезда" и англ. link - "соединение, связь") — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.
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