На Луну за 3 дня, на Марс за годы: когда наступит эра быстрого космоса

Казалось бы, спустя 50 лет после последней высадки человека на Луну технологии должны были сделать эти миссии быстрыми и доступными. Но вместо этого мы радуемся запускам частных ракет и эксплуатации МКС. Почему же так случилось?

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек на Луне

Полёт на Луну: быстрее или дешевле?

Советские и американские инженеры в эпоху космической гонки использовали огромные запасы топлива, чтобы как можно скорее достичь Луны.

Однако современный подход иной: теперь в приоритете не скорость, а экономия. Использование гравитационного маневрирования ионных двигателей позволяет значительно уменьшить расход топлива, но увеличивает время полёта.

Например, миссия Smart-1, отправленная Европейским космическим агентством, достигла Луны не за 70 часов, как Apollo, а за 13 месяцев.

Зонд постепенно удалялся от Земли по спирали, используя ионный двигатель, пока не попал в точку Лагранжа, где гравитационные силы Луны и Земли уравновешиваются.

Почему это занимает так много времени?

Луна находится на расстоянии от 363 до 405 тысяч километров от Земли в зависимости от её положения на орбите.

В прошлом траектории прокладывались по принципу прямого переноса, что позволяло астронавтам достигнуть Луны за трое суток. Однако такой способ требует большого запаса топлива, что делает его крайне дорогим.

Советы, например, отправили "Луну-1" всего за 34 часа. Однако ошибка в расчётах привела к тому, что аппарат пролетел мимо Луны и отправился в вечное путешествие по космосу.

А как насчёт Марса?

Если полёт на Луну требует продуманных решений, то добраться до Марса ещё сложнее. Марсианский разведывательный орбитальный аппарат долетел до Красной планеты за 7 месяцев.

Но если речь идёт об экипированном корабле, который требует возврата на Землю, миссия может занять годы. Кроме того, необходимо решить массу технических и биологических проблем.

Уточнения

"Луна-1" - советская автоматическая межпланетная станция (АМС) для изучения Луны и космического пространства. Первый в мире космический аппарат, достигший второй космической скорости, преодолевший притяжение Земли и ставший искусственным спутником Солнца.

