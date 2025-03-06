Технология может изменить рынок компьютерной техники: повышение производительности и длительный срок службы батареи

Новая технология дает удивительные результаты: повышение производительности и длительный срок службы батареи

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый тип охлаждения ноутбука может значительно повысить производительность, обеспечить длительный срок службы батареи. Речь идет о твердотельном механизме охлаждения (специальные чипы), который заменяет традиционные вентиляторы в компьютере.

Фото: Веб-сайт НАСА Чип

На предстоящей Всемирной выставке CES 2025 в Лас-Вегасе будет представлена специальная технология охлаждения от Frore Systems. Известно, что такая технология уже внедрена в некоторые модели компьютеров, но теперь будет продемонстрирована технология охлаждения высокомощного процессора.

Технология обеспечивает 50% рост производительности, кроме того, так как твердотельный механизм охлаждения требует меньше места чем классическая система, остается больше места для других элементов. Например, может быть увеличен аккумулятор.

Еще одно преимущество новой технологии — более длительный срок службы. Однозначно говорить о возможности повысить производительность пока рано, технология только начала внедряться в компьютерную технику. Об этом пишет HVG.

Уточнения

Система охлаждения компьютера — набор средств для отвода тепла (т.е. охлаждения, холодильная установка) от нагревающихся в процессе работы компьютерных компонентов.



