Солнечная система перемещается во Вселенной: как это может повлиять на климат на Земле?

Солнечная система путешествует во Вселенной: опасно ли это для климата Земли?

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнечная система никогда не стоит на месте: она постоянно движется вокруг центра Млечного Пути. Ученые обнаружили, что когда-то давно Солнечная система проходила через облако Ориона.

Фото: Веб-сайт НАСА Солнце

Облако Ориона – это массивная область межзвездного газа и пыли в созвездии Ориона. Оно известно как зона интенсивного звездообразования и простирается на несколько сотен световых лет. Облако Ориона находится на расстоянии около 1600 световых лет от Земли.

Ученые выяснили, что увеличение потока межзвездной пыли из-за прохождения Солнечной системы через область пыли и газа могло вызвать различные эффекты. Например, следы большого количества межзвездной пыли могли остаться на Земле.

Интересно, что прохождение Солнечной системы через облако Ориона предположительно произошло в тоже время, когда на Земле началось резкое похолодание.

Исследователи допускают наличие связи между пересечением Солнечной системой облака пыли и изменением климата Земли, но авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования. Ученые считают, что если климат изменился из-за межзвездной пыли, то ее на Земли должно быть намного больше, чем предполагалось ранее. Об этом написано на сайте Национального Института астрофизики Италии.

Уточнения

Облако Ориона — скопление межзвёздного вещества (туманность) в созвездии Ориона.

