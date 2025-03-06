Научный прорыв или игра с природой? Учёные вывели шерстистых мышей, чтобы из слонов потом возродить мамонтов

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из компании Colossal Biosciences сделали значительный шаг к восстановлению шерстистого мамонта, создав генетически модифицированных "шерстистых" мышей.

Фото: colossal.com by Colossal Biosciences, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шерстистая мышь

Это исследование направлено на понимание адаптаций вымерших мамонтов к холодным условиям. При помощи анализа генома 59 мамонтов и 121 азиатского слона, исследователи выявили ключевые гены, ответственные за шерсть и другие адаптивные характеристики.

Используя различные методы редактирования генов, команда внесла изменения в эмбрионы мышей, что привело к заметным отличиям: шерсть модифицированных мышей стала в три раза длиннее и более густой, с цветом, напоминающим шерсть мамонтов. Это исследование открывает перспективы не только для воссоздания мамонтов, но и для спасения других видов, подверженных угрозам вымирания из-за изменения климата.

Бен Ламм, генеральный директор Colossal Biosciences, подчеркивает, что использование этой технологии может восстановить экосистемы и помочь сохранить виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Он считает, что человечество наконец-то получило возможность использовать генетическую инженерии для исправления экологических последствий, вызванных человеческой деятельностью, сообщает Newsinfo.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

