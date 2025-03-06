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Пчелиный апокалипсис? Как Apis florea может повлиять на медоносных пчёл Европы

1:35
Наука

Появление инвазивных колоний "красных карликовых пчел" (Apis florea) стало серьезной угрозой для Европы, поскольку этот вид был впервые обнаружен на Мальте.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела

Ученые выразили обеспокоенность, что новые колонии могут негативно сказаться на местном биоразнообразии и популяциях европейских медоносных пчел (Apis mellifera).

Открытие было зарегистрировано 21 августа 2024 года, когда исследователи сообщили о первой находке Apis florea на европейской земле. Эти маленькие, но потенциально опасные пчелы могут конкурировать с местными опылителями за пыльцу и нектар, что представляет собой дополнительную угрозу для уже уязвимых популяций.

Колония из 2000 пчел была найдена недалеко от порта Бирзеббуджа, и анализ ДНК подтвердил их принадлежность к виду Apis florea. Однако существует опасение, что некоторые пчелы могли покинуть гнездо до его уничтожения и основать новые колонии.

Профессор Джулиана Ранхель отметила, что морские торговые пути играют ключевую роль в распространении инвазивных видов, а изменение климата также способствует этому процессу, создавая подходящие условия для выживания тропических пчёл в новых регионах.

Эксперты призывают к более строгому мониторингу и контролю за судоходными маршрутами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение Apis florea и других инвазивных видов, пишет dailygalaxy.

Уточнения

Ма́льта — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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