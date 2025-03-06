Пчелиный апокалипсис? Как Apis florea может повлиять на медоносных пчёл Европы

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Появление инвазивных колоний "красных карликовых пчел" (Apis florea) стало серьезной угрозой для Европы, поскольку этот вид был впервые обнаружен на Мальте.

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчела

Ученые выразили обеспокоенность, что новые колонии могут негативно сказаться на местном биоразнообразии и популяциях европейских медоносных пчел (Apis mellifera).

Открытие было зарегистрировано 21 августа 2024 года, когда исследователи сообщили о первой находке Apis florea на европейской земле. Эти маленькие, но потенциально опасные пчелы могут конкурировать с местными опылителями за пыльцу и нектар, что представляет собой дополнительную угрозу для уже уязвимых популяций.

Колония из 2000 пчел была найдена недалеко от порта Бирзеббуджа, и анализ ДНК подтвердил их принадлежность к виду Apis florea. Однако существует опасение, что некоторые пчелы могли покинуть гнездо до его уничтожения и основать новые колонии.

Профессор Джулиана Ранхель отметила, что морские торговые пути играют ключевую роль в распространении инвазивных видов, а изменение климата также способствует этому процессу, создавая подходящие условия для выживания тропических пчёл в новых регионах.

Эксперты призывают к более строгому мониторингу и контролю за судоходными маршрутами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение Apis florea и других инвазивных видов, пишет dailygalaxy.

Уточнения

Ма́льта — островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге.



