Роботы захватывают заводы в Китае: машины уже работают слаженнее людей

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания по производству роботов UBTech объявила о значительном прорыве в области совместной работы человекоподобных роботов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Роботы

Она успешно внедрила несколько гуманоидных роботов Walker S1 на "умной" фабрике Zeekr в Китае, работающей на базе 5G. Эти роботы, используя инновационную платформу BrainNet, способны совместно выполнять сложные задачи, демонстрируя высокую координацию и адаптивность в различных условиях.

В январе UBTech анонсировала планы по массовому производству своих роботов Walker S, намереваясь выпустить от 500 до 1000 единиц для промышленного использования к концу года. Платформа BrainNet обеспечивает эффективное взаимодействие роботов, формируя "супермозг" и "интеллектуальный субмозг", что позволяет им работать в команде и обеспечивать бесперебойную работу производственной линии.

Компания также разработала технологию глубокого анализа DeepSeek-R1, позволяющую роботам планировать и координировать задачи, а также оптимизировать взаимодействие. Мультимодальная модель логического мышления, обученная на высококачественном промышленном наборе данных, помогает роботам быстро адаптироваться к специализированным рабочим функциям и повышает точность принятия решений.

На заводе ZEEKR 5G роботы Walker S1 активно участвуют в производственных процессах, включая окончательную сборку и контроль качества, демонстрируя высокую степень координации и эффективности в работе, пишет interestingengineering.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



