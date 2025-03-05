Энергии больше, чем у 20 ядерных реакторов: в Японии представили суперсолнечную панель

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

20 гигаватт электроэнергии к 2040 году эквивалентны мощностям 20 ядерных реакторов.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Япония, обладая статусом второго по величине производителя йода в мире — ключевого компонента для перовскитовых солнечных батарей (PSC), стремится создать независимую цепочку поставок. Это повысит экономическую безопасность страны, снизит зависимость от импорта и поддержит развитие местной промышленности.

Ранее Япония занимала лидирующие позиции в производстве солнечных панелей, однако её доля снизилась ниже 1% из-за конкуренции с китайскими производителями. Тем не менее, с технологией PSC Япония восстанавливает свои позиции. При поддержке правительства Sekisui Chemical Co. разрабатывает новые модули PSC для коммерческого применения с 2030-х годов.

Перовскитовые солнечные батареи могут изменить представление о сборе солнечной энергии, особенно в густонаселенных городах, таких как Токио. Их легкость и адаптивность позволяют использовать разные поверхности для установки: на зданиях, автомобилях и уличных фонарях. Тем самым решается проблема нехватки пространства для генерации электроэнергии.

Однако технология сталкивается с проблемами, такими как ограниченный срок службы и высокая первоначальная стоимость.

После ядерной катастрофы в 2011 году солнечная энергетика в Японии стремительно развивалась. Сегодня почти 10% всей энергии в стране приходится на солнечную энергетику, что значительно увеличилось с 1,9% в 2014 году. Японский энергетический план на 2030 год ставит цель увеличить долю возобновляемых источников до 36–38%, и технология PSC ожидается как ключевой игрок в этом процессе, пишет ecoticias.

Уточнения

Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.



