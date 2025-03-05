Разработан двигатель, который бросает вызов физике

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Доктор Чарльз Булер, опытный инженер NASA и соучредитель компании Exodus Propulsion Technologies, достиг значительного прорыва в области космических технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Его команда разработала беспропеллентный двигатель, который успешно борется с гравитацией Земли, что ставит под сомнение традиционные принципы физики.

Булер считает, что это открытие имеет потенциал изменить правила игры в космических путешествиях и двигательных технологиях на многие поколения вперед.

Инновация двигателя заключается в использовании электрических полей для создания устойчивой тяги без выброса массы. Эта технология, если её удастся масштабировать, может произвести революцию в перемещении объектов в космосе, открывая новые горизонты для исследований.

Булер и его команда представили свои результаты на конференции по альтернативным источникам энергии (APEC). Ранее было проведено множество экспериментов, завершившихся разработкой бестопливного двигателя. В результате многоэтапной доработки им удалось достичь показателей тяги, превышающих предыдущие границы, в том числе создание тяги, эквивалентной одной земной гравитации, что стало важным достижением.

Доктор Булер подробно объяснил методику своих тестов, проведенных в специально сконструированной вакуумной камере, имитирующей условия глубокого космоса. Эти эксперименты подтвердили эффективность нового двигателя.

Интересно, что в ходе экспериментов были обнаружены интригующие явления, включая устойчивую тягу без постоянного электрического питания, что подчеркивает сложность физики, лежащей в основе работы двигателя, пишет thebrighterside.news.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой. В приближении малых, по сравнению со скоростью света, скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общей теорией относительности Эйнштейна.

