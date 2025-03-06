Сфинкс приоткрыл пасть: что нашли в тайной комнате под египетской статуей

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Гиза, Египет. Казалось бы, плато Гизы давно изучено вдоль и поперёк, но новые открытия снова заставляют переписать историю. Тайная комната, обнаруженная под Великим Сфинксом, может привести к неизвестной ранее пирамиде, скрытой глубоко под землёй.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сфинкс

Исследования, проведённые с помощью георадара, выявили пустоты и тоннели под статуей, которые, по мнению исследователей, могут вести к древнему сооружению. Археологи и историки в замешательстве: возможно, это одно из самых значительных открытий в истории Египта.

Секретный тоннель и скрытая камера

Спутниковые и подземные исследования, проведённые независимыми исследовательскими группами, показали наличие сложной системы ходов под Сфинксом. Учёные уже давно предполагали, что под легендарной статуей есть скрытые помещения, но последние данные подтверждают, что одна из камер ведёт к неизвестному объекту.

Некоторые египтологи считают, что этот проход может быть связующим звеном с ранее не открытой пирамидой, которая до сих пор остается погребённой под песками. Если это правда, Египет ждёт археологическая сенсация, сравнимая с открытием гробницы Тутанхамона.

Мифы, легенды и реальность

Существует теория, что Сфинкс не просто охранял пирамиды, а сам являлся входом в скрытый подземный комплекс. Ещё древние греки писали о "Зале знаний", который должен был находиться под статуей. По легенде, там хранились свитки, содержащие секреты Атлантиды и древних цивилизаций.

Эта гипотеза находит поддержку у современных исследователей. Некоторые уверены, что египетские жрецы могли спрятать под Сфинксом не только книги, но и артефакты, способные перевернуть представления о древнем мире.

Что дальше?

Египетские власти пока не дают официальных комментариев по поводу новых находок. Однако археологи уже заявляют, что грядущие исследования могут раскрыть тайны, которые хранились тысячелетиями.

Так скрывает ли Сфинкс тайный вход в подземную пирамиду? Или это просто природные пустоты? Ответ на этот вопрос может изменить нашу историю навсегда.

Уточнения

Сфинкс (др.-греч. Σφίγξ, Σφιγγός, сфинга, собств. «душительница» — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса «шепсес анх» — «живой образ») — зооморфное мифическое существо.

