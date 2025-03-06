Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите сад, который цветёт сам по себе? Эти цветы не требуют ухода
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы
Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы

Сфинкс приоткрыл пасть: что нашли в тайной комнате под египетской статуей

2:22
Наука

Гиза, Египет. Казалось бы, плато Гизы давно изучено вдоль и поперёк, но новые открытия снова заставляют переписать историю. Тайная комната, обнаруженная под Великим Сфинксом, может привести к неизвестной ранее пирамиде, скрытой глубоко под землёй.

Сфинкс
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сфинкс

Исследования, проведённые с помощью георадара, выявили пустоты и тоннели под статуей, которые, по мнению исследователей, могут вести к древнему сооружению. Археологи и историки в замешательстве: возможно, это одно из самых значительных открытий в истории Египта.

Секретный тоннель и скрытая камера

Спутниковые и подземные исследования, проведённые независимыми исследовательскими группами, показали наличие сложной системы ходов под Сфинксом. Учёные уже давно предполагали, что под легендарной статуей есть скрытые помещения, но последние данные подтверждают, что одна из камер ведёт к неизвестному объекту.

Некоторые египтологи считают, что этот проход может быть связующим звеном с ранее не открытой пирамидой, которая до сих пор остается погребённой под песками. Если это правда, Египет ждёт археологическая сенсация, сравнимая с открытием гробницы Тутанхамона.

Мифы, легенды и реальность

Существует теория, что Сфинкс не просто охранял пирамиды, а сам являлся входом в скрытый подземный комплекс. Ещё древние греки писали о "Зале знаний", который должен был находиться под статуей. По легенде, там хранились свитки, содержащие секреты Атлантиды и древних цивилизаций.

Эта гипотеза находит поддержку у современных исследователей. Некоторые уверены, что египетские жрецы могли спрятать под Сфинксом не только книги, но и артефакты, способные перевернуть представления о древнем мире.

Что дальше?

Египетские власти пока не дают официальных комментариев по поводу новых находок. Однако археологи уже заявляют, что грядущие исследования могут раскрыть тайны, которые хранились тысячелетиями.

Так скрывает ли Сфинкс тайный вход в подземную пирамиду? Или это просто природные пустоты? Ответ на этот вопрос может изменить нашу историю навсегда.

Уточнения

Сфинкс (др.-греч. Σφίγξ, Σφιγγός, сфинга, собств. «душительница» — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса «шепсес анх» — «живой образ») — зооморфное мифическое существо.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда
Садоводство, цветоводство
С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда Аудио 
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Экономика и бизнес
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2 Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
США признали себя стороной конфликта в прокси-войне с Россией. Это открывает путь к миру Любовь Степушова ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь Игорь Буккер
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Последние материалы
Франция говорит об угрозе, но посол едет в Москву – Захарова задалась вопросом
Звезда "Вампиров средней полосы" под следствием: Глеба Калюжного обвиняют в уклонении от армии
Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём
Ошибки, из-за которых немецкая овчарка может стать агрессивной
Без перегородок и тесноты: лайфхаки для уютной студии, чтобы каждый метр работал на вас
Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги
Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы
Диабет можно победить: найден способ восстановить уровень глюкозы
Судебное разбирательство вокруг Universal Beverage Company: иск от Генпрокуратуры зарегистрирован
Двойной красный, без таймеров и мигающего зелёного: новые правила работы светофоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.