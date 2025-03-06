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Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде

3:08
Наука

Антарктида, покрытая километровыми толщами льда, долгое время считалась безжизненной и необитаемой. Однако недавние открытия ставят эту уверенность под сомнение.

Люди в Антарктиде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в Антарктиде

Геологические исследования и спутниковое сканирование поверхности выявили древние реки и озёра, которые когда-то могли поддерживать жизнь. Учёные предполагают, что миллионы лет назад, когда Антарктида ещё не была покрыта льдом, на её территории могли существовать неизвестные доисторические цивилизации.

Следы прошлого подо льдами

Используя метод радиолокационного зондирования, исследователи обнаружили подо льдом гигантские речные сети и следы древних береговых линий. Это доказывает, что когда-то здесь текли реки и простирались зелёные долины. Удивительно, но возраст этих ландшафтов может достигать 34 миллионов лет — именно тогда началось оледенение Антарктиды.

Однако есть свидетельства, что в более тёплые периоды климат на континенте снова становился мягче, что позволяло флоре и фауне существовать здесь на протяжении значительного времени.

Но ещё более интригующим открытием стали необычные структуры, обнаруженные на снимках со спутников. Некоторые из них напоминают искусственные постройки — прямоугольные образования и ровные линии, которые вряд ли могли появиться в результате естественных геологических процессов.

Это дало повод для предположений о возможных древних цивилизациях, существовавших до глобального оледенения.

Мифы, легенды и гипотезы

Гипотезы о доисторических цивилизациях Антарктиды не новы. Ещё в древних текстах встречаются загадочные упоминания о южной земле, скрытой за льдами. Некоторые теории связывают Антарктиду с мифической Атлантидой, предполагая, что это мог быть континент, заселённый высокоразвитым народом, который исчез из-за климатической катастрофы.

Интерес к загадкам Антарктиды также подогревают рассказы участников экспедиций. В XX веке в рамках различных миссий в Антарктиде находили артефакты, происхождение которых оставалось неясным. Более того, спутниковые снимки иногда фиксируют странные аномалии — симметричные структуры, которые могут указывать на скрытые подо льдом руины.

Что дальше?

Пока официальная наука не подтверждает существование цивилизаций в Антарктиде, но новые исследования могут дать неожиданные результаты. Современные технологии, такие как глубоководные зонды и подлёдные сканеры, способны проникнуть в недра континента, открывая новые страницы его древней истории.

Так возможны ли следы исчезнувшей цивилизации под километрами льда? Или мы столкнулись с естественными геологическими процессами, которые просто вводят нас в заблуждение? Ответ на этот вопрос может стать одной из самых захватывающих археологических сенсаций XXI века.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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