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США планируют строить космические конструкции без запуска с Земли

Наука

Министерство обороны США запускает новую программу по развитию космического производства — технологии, которая в будущем позволит строить крупные конструкции прямо в космосе, а не отправлять их с Земли. Как утверждает ресурс Gizmodo, это может существенно снизить стоимость и сложность космических миссий, а также открыть новые возможности для освоения Луны и Марса.

МКС над Карибским морем
Фото: Wikimedia Commons by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МКС над Карибским морем

Идея заключается в том, чтобы создавать сооружения в космосе, используя материалы, либо доставленные с Земли, либо добытые на месте — например, на Луне или Марсе. Первые проекты могут появиться на поверхности Луны, особенно с развитием программы NASA Commercial Lunar Payload Services, которая предполагает частные посадочные миссии.

Агентство DARPA (Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) объявило о сотрудничестве с восьмью исследовательскими командами, которые займутся разработкой технологий для производства космических объектов без ограничений по размеру, которые накладывает запуск с Земли.

Этот проект получил название NOM4D (Novel Orbital Moon Manufacturing, Materials, and Mass Efficient Design). В рамках программы будут тестироваться новые материалы, методы производства и проектирования, которые в перспективе могут применяться на орбите и за её пределами.

Хотя NOM4D не ориентирован на строительство на Луне, американские военные рассчитывают, что разработанные технологии помогут контролировать цислунарное пространство (зону между Землёй и Луной). В условиях растущего числа коммерческих и правительственных миссий это направление становится приоритетным для США.

Ограничение размера грузов при запуске — одна из главных проблем космических миссий. Именно поэтому многие конструкции, такие как спутниковые антенны, создаются в складном виде, а затем разворачиваются в космосе. DARPA стремится найти альтернативу, которая позволит строить более сложные конструкции прямо на орбите.

Производство на орбите будет кардинально отличаться от сборки МКС, которая создавалась вручную астронавтами при помощи Canadarm2. В новых проектах почти вся работа будет выполняться роботами, а для строительства будут использовать сырьё, а не готовые модули.

DARPA подчёркивает, что пока речь не идёт о добыче ресурсов или реальном строительстве. Программа рассчитана на 10-20 лет и включает три ключевых этапа:

  • Этап 1 — создание конструкций для солнечной батареи мегаваттного класса
  • Этап 2 — повышение эффективности и демонстрация точности изготовления радиочастотных отражателей
  • Этап 3 — тестирование технологии производства инфракрасных отражателей

Эти технологии могут полностью изменить будущее космической промышленности, сделав строительство в космосе доступным и эффективным. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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