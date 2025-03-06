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Таблица Менделеева может пополниться: новый метод синтеза элементов

2:25
Наука

Уран — самый тяжелый элемент, встречающийся в природе. Все, что идет за ним в таблице Менделеева, создано искусственно. Синтез сверхтяжелых элементов — сложнейшая задача: нестабильные изотопы живут доли секунды, а их получение требует мощных ускорителей.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Petr Hoffmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ученый

Прорыв в ядерной физике

Группа ученых из США и Европы предложила альтернативный подход к синтезу сверхтяжелых элементов. Эксперимент в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли подтвердил его работоспособность.

Как создают новые элементы

Традиционный метод — "горячий синтез". Для этого используется мишень из актиноида, которую обстреливают кальцием-48. Этот изотоп уникален своей стабильностью: в его ядре 20 протонов и 28 нейтронов, что делает его идеальным кандидатом для подобных экспериментов. Период его полураспада — колоссальные 60 миллиардов миллиардов лет, что многократно превышает возраст Вселенной.

Существует и "холодный синтез". В этом случае тяжелые элементы, такие как свинец или висмут, облучают пучками изотопов титана, цинка и других элементов. Благодаря этому методу удалось открыть элементы вплоть до оганесона (Z=118). Однако дальнейшие эксперименты сталкиваются с трудностями: процесс требует больше времени или дорогостоящих, нестабильных мишеней.

Новый подход ученых

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи разработали модель, в которой для синтеза используются мишени из актиноидов и более тяжелые изотопы, чем кальций-48.

Первыми кандидатами стали элементы с атомными номерами 119-122, но их получить не удалось. Тогда ученые решили проверить метод на уже известном ливермории (Z=116) — и добились успеха. Это доказывает перспективность предложенного метода, который может стать ключом к открытию новых элементов.

Что дальше

Если новая методика подтвердит свою эффективность, перед учеными откроются новые горизонты в изучении материи. Возможно, удастся продвинуться еще дальше по таблице Менделеева, синтезируя вещества с уникальными свойствами.

Уточнения

Си́нтез (др.-греч. σύνθεσις "соединение, складывание, связывание"; от συν-"совместное действие, соучастие" + θέσις "расстановка, размещение, распределение, <место>положение") — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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