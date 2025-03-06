Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За бардак в офисе – полмиллиона: Роспотребнадзор одобрил суровые меры против антисанитарии
Aston Martin DB7 с родословной: суперкар Элтона Джона выставлен на торги
Мука, мел и красители: какие специи чаще всего оказываются подделкой
Массированный удар по Украине зимой 2023 года отменили: почему Путин принял такое решение?
Лицо будто кислотой обожжено: Вдова участника СВО ужаснулась увиденному в гробу
Сложная обстановка в Курской области: ВСУ удерживают позиции, Россия наступает
Даже 15 см воды могут отправить машину в сервис — как этого избежать
Проезд по трассам подорожает — дальнобойщики готовятся к новым штрафам
Валюта растет, спрос не падает: почему туристы не боятся курса

Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину

3:24
Наука

Почему у человека, обладающего триллионами клеток, и у крошечного круглого червя примерно одинаковое количество генов? Ответ кроется в механизме регуляции, который позволяет одним и тем же генам выполнять совершенно разные функции.

Живые растительные клетки
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Luckyanchikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Живые растительные клетки

Эмброс и Равкан доказали, что микроРНК выступает своеобразным "дирижером" генетических процессов, влияя на создание белков и контроль работы клеток. Их открытие во многом пересекается с исследованиями Эндрю Файера и Крэйга Мэллоу, получивших Нобелевскую премию в 2006 году за изучение РНК-интерференции. Изначально этот механизм был описан у растений как средство защиты от вирусов, но позже выяснилось, что он универсален для многоклеточных организмов.

Как природа "научилась" управлять генами

Ключевая задача многоклеточного организма — правильно распределить функции между клетками. Одни клетки формируют кожный покров, другие — мышцы, третьи — внутренние органы. Это стало возможным благодаря эволюции механизмов регуляции генов, одним из которых является РНК-интерференция.

Сам термин "интерференция" происходит от латинских слов inter (между) и ferens (переносящий). Это процесс вмешательства: в данном случае РНК-интерференция мешает синтезу белка или матричной РНК, контролируя работу клеток.

МикроРНК: универсальный инструмент контроля

Эмброс и Равкан первыми обнаружили конкретную пару — микроРНК и её целевую мРНК, блокируя которую она управляет процессами в клетке. Однако оказалось, что у одной микроРНК может быть тысячи мишеней.

Например, исследование микроРНК miR-142 на мышах показало, что её отсутствие вызывает серьезные нарушения в иммунной и кроветворной системах. Это связано с тем, что miR-142 регулирует работу более 2000 молекул.

Эволюция отбирала такие последовательности микроРНК, которые могли бы воздействовать не на один ген, а сразу на множество, помогая системно перенастраивать клеточные процессы. Именно так в организме формируются специализированные клетки: мышечные, нервные, кожные и другие.

РНК-интерференция и медицина будущего

Интерес к РНК-интерференции рос задолго до первой Нобелевской премии по этой теме. Компании вкладывали огромные инвестиции в разработку лекарств на её основе, но значимых результатов пока достигнуто не было.

Основная причина — попытки создать препараты по принципу традиционной фармацевтики, ориентируясь на селективное подавление одного белка. Однако РНК-интерференция — это механизм широкого спектра действия, и его потенциал значительно больше.

Хотя на рынке нет прямых лекарств, созданных с использованием РНК-интерференции, этот метод оказал огромное влияние на биомедицинские исследования. Он помог выявить важнейшие генетические мишени, от которых зависят онкологические, аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Садоводство, цветоводство
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь Игорь Буккер Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Последние материалы
Проезд по трассам подорожает — дальнобойщики готовятся к новым штрафам
Валюта растет, спрос не падает: почему туристы не боятся курса
Топ-5 компаний, которые уничтожают планету: названы лидеры по загрязнению Земли
Хочешь выглядеть моложе? Эти процедуры подойдут женщинам после 50
ФБР готовит обвинения Зеленскому, Авакову, Буданову, Резникову и многим другим
Новый концепт A390 Beta: от гоночных идей к серийному производству
Не дружба, не деньги, не любовь: после рождения дочери Константин Крюков понял, что для него самое ценное в жизни
Девять жизней кошек — сказка или научный факт
Олимпийская чемпионка в списке: FIG отклонила заявки российских гимнастов
Африканская аномалия: Ученые пытаются разгадать тайну самолета без крыльев, который невозможно переместить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.