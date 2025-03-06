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Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций

1:48
Наука

Учёные из Корейского передового института науки и технологий представили прорывной метод борьбы с раком толстой кишки. Под руководством профессора Кван Хен Чо они разработали технологию, которая не уничтожает злокачественные клетки, а трансформирует их обратно в нормальные.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Как это работает

При развитии рака клетки теряют свои нормальные функции. Чтобы разобраться в этом процессе, исследователи создали цифровую модель, имитирующую работу генов. Это позволило выявить ключевые "молекулярные переключатели", способные вернуть клетки к здоровому состоянию.

Экспериментальные подтверждения

Активация этих переключателей в клетках рака толстой кишки дала потрясающий результат: они становились идентичны здоровым клеткам и начинали функционировать нормально. Эффективность метода была подтверждена на молекулярном уровне, в экспериментах с клеточными культурами и на животных.

Преимущества метода

Главное достоинство нового подхода — минимальные побочные эффекты. В отличие от традиционной терапии, направленной на уничтожение опухолевых клеток (что часто приводит к повреждению здоровых тканей), данный метод позволяет воздействовать только на патологические клетки, не затрагивая остальные.

Это особенно важно для тканей, которые быстро обновляются, таких как костный мозг, слизистые оболочки и кожа.

Потенциал для лечения других видов рака

Этот метод может стать универсальным инструментом в онкологии, так как принципы его действия применимы к различным типам злокачественных опухолей. Учёные надеются, что дальнейшие исследования позволят сделать технологию доступной для клинического применения.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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