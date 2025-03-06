Новый метод борьбы с инсультом: как стволовые клетки помогают мозгу

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Может ли мозг восстановиться после инсульта? Новое исследование Институтов Гладстона и компании SanBio даёт надежду. Учёные нашли способ, который способен вернуть мозг к нормальной работе даже спустя недели после удара.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Почему инсульт так опасен

Ишемический инсульт — самый распространённый вид инсульта. Он возникает из-за закупорки сосудов тромбом или их сужения, что лишает мозг кислорода и питательных веществ.

Как следствие, часть клеток погибает, а другие начинают вести себя аномально. Лишь 5% выживших полностью восстанавливаются, а большинство сталкиваются с серьёзными последствиями: хронической болью, слабостью, эпилепсией.

Учёные выяснили, что повреждённые клетки могут становиться гиперактивными, передавая чрезмерные сигналы в другие части мозга. Это приводит к проблемам с движением и судорогам.

Как работает новая терапия

Учёные провели эксперимент: через месяц после инсульта крысам вводили специально модифицированные человеческие стволовые клетки в повреждённые зоны мозга. Спустя несколько недель они измеряли активность нейронов, анализировали клетки и молекулы.

Результаты оказались впечатляющими: гиперактивность нейронов снизилась, восстановился баланс в нервных сетях. Также увеличилось количество белков и клеток, ответственных за восстановление мозга. Причём менее 1% человеческих клеток оставалось в мозге крыс спустя неделю, но их влияние оказалось долговременным.

Кровь тоже меняется

Исследователи проанализировали образцы крови у крыс, которые прошли терапию, и у тех, кто её не получал. Они обнаружили уникальный набор молекул, которые изменяются после инсульта, но восстанавливаются благодаря стволовым клеткам. Эти находки оказались настолько неожиданными, что эксперименты проводились неоднократно для подтверждения результата.

Что дальше

Открытие даёт надежду на появление нового метода восстановления после инсульта, даже если время уже упущено. Однако пока рано говорить о применении на людях. Учёным предстоит выяснить, приведёт ли снижение гипервозбудимости мозга к реальному улучшению состояния пациентов.

Уточнения

Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

