Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда — это рынок, а не аукцион: как выбить максимальную скидку у хозяина квартиры
Турботаймер в 2025 году — это как будильник на выходных: бесполезная штука
Зеркало врёт, а организм нет: как килограммы крадут годы жизни
Не думает, что оправится: что чувствует Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом?
Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай
Башкирский алхимик: Взрыв самогонного аппарата отправил пару россиян в больницу
Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда
Слишком удобен для соперника: названа причина поражения Асу Алмабаева на турнире UFC
Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой

Новый метод борьбы с инсультом: как стволовые клетки помогают мозгу

Наука

Может ли мозг восстановиться после инсульта? Новое исследование Институтов Гладстона и компании SanBio даёт надежду. Учёные нашли способ, который способен вернуть мозг к нормальной работе даже спустя недели после удара.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Почему инсульт так опасен

Ишемический инсульт — самый распространённый вид инсульта. Он возникает из-за закупорки сосудов тромбом или их сужения, что лишает мозг кислорода и питательных веществ.

Как следствие, часть клеток погибает, а другие начинают вести себя аномально. Лишь 5% выживших полностью восстанавливаются, а большинство сталкиваются с серьёзными последствиями: хронической болью, слабостью, эпилепсией.

Учёные выяснили, что повреждённые клетки могут становиться гиперактивными, передавая чрезмерные сигналы в другие части мозга. Это приводит к проблемам с движением и судорогам.

Как работает новая терапия

Учёные провели эксперимент: через месяц после инсульта крысам вводили специально модифицированные человеческие стволовые клетки в повреждённые зоны мозга. Спустя несколько недель они измеряли активность нейронов, анализировали клетки и молекулы.

Результаты оказались впечатляющими: гиперактивность нейронов снизилась, восстановился баланс в нервных сетях. Также увеличилось количество белков и клеток, ответственных за восстановление мозга. Причём менее 1% человеческих клеток оставалось в мозге крыс спустя неделю, но их влияние оказалось долговременным.

Кровь тоже меняется

Исследователи проанализировали образцы крови у крыс, которые прошли терапию, и у тех, кто её не получал. Они обнаружили уникальный набор молекул, которые изменяются после инсульта, но восстанавливаются благодаря стволовым клеткам. Эти находки оказались настолько неожиданными, что эксперименты проводились неоднократно для подтверждения результата.

Что дальше

Открытие даёт надежду на появление нового метода восстановления после инсульта, даже если время уже упущено. Однако пока рано говорить о применении на людях. Учёным предстоит выяснить, приведёт ли снижение гипервозбудимости мозга к реальному улучшению состояния пациентов.

Уточнения

Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
Военные новости
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска Аудио 
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов
Туризм
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Сводка с фронта: ослепшая армия Украины, глобалистам и Зеленскому нужна вечная война Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Аренда — это рынок, а не аукцион: как выбить максимальную скидку у хозяина квартиры
Турботаймер в 2025 году — это как будильник на выходных: бесполезная штука
Зеркало врёт, а организм нет: как килограммы крадут годы жизни
Не думает, что оправится: что чувствует Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом?
Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай
Башкирский алхимик: Взрыв самогонного аппарата отправил пару россиян в больницу
Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда
Слишком удобен для соперника: названа причина поражения Асу Алмабаева на турнире UFC
Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой
Новый метод борьбы с инсультом: как стволовые клетки помогают мозгу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.