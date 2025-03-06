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Контроль эмоций с помощью импланта: будущее ближе, чем кажется

2:44
Наука

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) приступает к испытаниям инновационного нейроинтерфейса, работающего на ультразвуке. В отличие от существующих разработок, этот интерфейс не требует прямого контакта с мозговой тканью, что делает его менее инвазивным и потенциально безопасным.

Сканирование мозга
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сканирование мозга

Как это работает

Устройство, созданное американской некоммерческой организацией Forest Neurotech, имплантируется под череп, но не затрагивает сам мозг. Оно анализирует нейронную активность и может управлять ею с помощью ультразвуковых волн.

В отличие от нейроинтерфейсов, основанных на микроэлектродах, эта технология предлагает более широкие возможности для пациентов с расстройствами, такими как депрессия, тревожность и эпилепсия, которые связаны с сетевой активностью мозга, а не с конкретными его участками.

Потенциальные преимущества

"Этот метод менее инвазивен, и возможность предложить более безопасную хирургическую альтернативу невероятно интересна. Если говорить о таких заболеваниях, как депрессия и эпилепсия, до трети пациентов не реагируют на традиционное лечение", — заявил консультант-нейрохирург NHS Аймун Джамджум.

Испытания на пациентах

В эксперименте примут участие 30 человек, которым ранее удалили часть черепа из-за черепно-мозговых травм. Такой подход позволяет протестировать устройство без дополнительных хирургических вмешательств.

Имплантируемый BCI Forest-1 с помощью ультразвуковых волн отслеживает мельчайшие изменения кровотока, создавая трёхмерные карты активности мозга. Его разрешение в 100 раз выше, чем у стандартных фМРТ-сканов. Кроме того, устройство может направленно стимулировать нейроны ультразвуковыми импульсами, изменяя их активность.

Пациенты будут носить устройство в месте дефекта черепа в течение двух часов. Учёные оценят изменения в их мозговой активности и проверят, можно ли контролировать настроение и мотивацию без побочных эффектов.

Вызовы и риски

Несмотря на огромный потенциал, остаются вопросы безопасности. Ультразвуковая стимуляция может вызывать перегрев тканей, что вызывает обеспокоенность специалистов. Также предстоит убедиться, что вмешательство не приведёт к радикальному изменению поведения пациентов.

Этот эксперимент может стать шагом к будущему, где управление эмоциональным состоянием и лечением нейропсихиатрических расстройств станет возможным без сложных и опасных операций.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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