Учёные сломали барьер: как активность мозга превращают в текст — секрет технологии, о которой молчат

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Йельского, Дартмутского и Кембриджского университетов представила революционную технологию — MindLLM. Эта система способна преобразовывать активность мозга в текст, открывая новые возможности для понимания человеческого мышления.

Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аппарат МРТ

MindLLM использует функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ), анализируя активность мозга в тысячах его участков (вокселей). Затем большая языковая модель (LLM) интерпретирует полученные данные и переводит их в осмысленный текст.

Уникальность технологии в том, что она не требует индивидуального обучения — модель способна сразу извлекать релевантную информацию из МРТ-снимков.

Для повышения точности используется метод Brain Instruction Tuning (БИТ), который позволяет обучать систему на больших объемах данных МРТ. Благодаря этому MindLLM демонстрирует эффективность на 12% выше, чем предыдущие модели, а при работе с новыми пользователями её точность возрастает на 16,4%.

Возможности MindLLM включают:

Описание изображений и генерацию текстов по мыслям

Ответы на вопросы, основанные на неврологической информации

Интерпретацию сложных мыслительных процессов

Эта разработка открывает перспективы для создания новых интерфейсов мозг-компьютер, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями. Система также может применяться в клинических и терапевтических исследованиях, помогая изучать неврологические и психические расстройства.

В будущем MindLLM сможет анализировать не только содержание мыслей, но и их временную последовательность, что приблизит учёных к более глубокому пониманию работы мозга. Интеграция искусственного интеллекта и нейробиологии приближает нас к технологиям, о которых раньше можно было только мечтать.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

