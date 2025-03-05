Стекло, которое невозможно разбить: новая технология для гаджетов

Что, если экраны смартфонов перестанут разбиваться от малейшего падения? Ученые из Университета Макгилла сделали это возможным, разработав прочный и гибкий материал, который может изменить индустрию гаджетов.
Идея создания сверхпрочного стекла пришла исследователям от природы. Внимательно изучив раковины моллюсков, они обратили внимание на их внутренний перламутровый слой. Хотя сами раковины на 95% состоят из хрупкого мела, этот слой придает им необычайную прочность и гибкость.
Перламутр устроен как миниатюрные кирпичики, похожие на блоки Lego: он одновременно прочен и пластичен, что позволяет раковине выдерживать удары без разрушения.
Ученые воссоздали эту природную технологию, объединив стекло и акрил. В результате они получили исключительный по прочности материал, который легко и недорого производить. Однако на начальном этапе он был непрозрачным.
Чтобы решить эту проблему, разработчики "настроили" показатель преломления акрила, заставив его плавно сливаться со стеклом. В результате получился полностью прозрачный композит, который в три раза прочнее обычного стекла и в пять раз устойчивее к излому.
Новый материал обладает уникальными свойствами:
Эти характеристики делают его идеальным для использования в смартфонах, а также в других устройствах, где важны прочность и легкость.
"Природа — мастер дизайна. Изучение структуры биологических материалов помогает нам не только понимать их, но и создавать новые уникальные материалы", — отмечают разработчики.
Этот прорыв может привести к появлению смартфонов, не боящихся падений, и другим инновационным решениям в области прочных и гибких материалов.
Стекло́ - вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.