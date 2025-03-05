Стекло, которое невозможно разбить: новая технология для гаджетов

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если экраны смартфонов перестанут разбиваться от малейшего падения? Ученые из Университета Макгилла сделали это возможным, разработав прочный и гибкий материал, который может изменить индустрию гаджетов.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Очистка смартфона

Вдохновение из природы

Идея создания сверхпрочного стекла пришла исследователям от природы. Внимательно изучив раковины моллюсков, они обратили внимание на их внутренний перламутровый слой. Хотя сами раковины на 95% состоят из хрупкого мела, этот слой придает им необычайную прочность и гибкость.

Перламутр устроен как миниатюрные кирпичики, похожие на блоки Lego: он одновременно прочен и пластичен, что позволяет раковине выдерживать удары без разрушения.

Как создавали новый материал

Ученые воссоздали эту природную технологию, объединив стекло и акрил. В результате они получили исключительный по прочности материал, который легко и недорого производить. Однако на начальном этапе он был непрозрачным.

Чтобы решить эту проблему, разработчики "настроили" показатель преломления акрила, заставив его плавно сливаться со стеклом. В результате получился полностью прозрачный композит, который в три раза прочнее обычного стекла и в пять раз устойчивее к излому.

Возможности и перспективы

Новый материал обладает уникальными свойствами:

Прочность выше стандартного стекла в три раза.

Устойчивость к разрушению увеличена в пять раз.

Эластичность пластика, позволяющая материалу не разбиваться при ударах.

Эти характеристики делают его идеальным для использования в смартфонах, а также в других устройствах, где важны прочность и легкость.

Природа как источник инноваций

"Природа — мастер дизайна. Изучение структуры биологических материалов помогает нам не только понимать их, но и создавать новые уникальные материалы", — отмечают разработчики.

Этот прорыв может привести к появлению смартфонов, не боящихся падений, и другим инновационным решениям в области прочных и гибких материалов.

Уточнения

Стекло́ - вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.

