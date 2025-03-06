Калифорния неумолимо сползает в океан: 10 см в неделю

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Полуостров Палос-Вердес в Южной Калифорнии стремительно сползает в океан

Скорость движения почвы на полуострове Палос-Вердес достигла тревожных показателей — в некоторых местах она достигает 10 сантиметров в неделю. Учёные связывают ускорение процесса с экстремальными дождями последних лет.

Для точного измерения сдвигов почвы специалисты использовали авиационный радар UAVSAR и спутниковые данные Sentinel-1A и 1B. Самолёт Gulfstream III четырежды пролетел над регионом, собирая трёхмерные изображения местности.

Этот активный оползень уже создает серьезные проблемы для местных жителей и властей. В зоне риска оказываются жилые дома и инфраструктура, что увеличивает вероятность разрушений. Власти Калифорнии анализируют возможные меры для снижения ущерба.

Исследование ведётся в рамках миссии ARIA (Advanced Rapid Imaging and Analysis) — совместного проекта НАСА и Калифорнийского технологического института (Caltech). Эти технологии помогают не только в изучении оползней, но и в мониторинге различных природных катастроф по всему миру.

Местные жители обеспокоены происходящим и не знают, какие шаги предпринять. Тем временем власти продолжают искать решения для защиты инфраструктуры, а ученые внимательно следят за развитием ситуации.

Уточнения

Калифо́рния (англ. California) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

