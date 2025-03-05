Виртуальная реальность становится всё ближе к настоящему миру. Учёные разработали и протестировали химический интерфейс e-Taste, который способен передавать вкусовые ощущения.
Система анализирует вкус пищи и передаёт его на специальный приёмник. Тот, в свою очередь, воспроизводит ощущения на языке пользователя, создавая эффект настоящего вкуса.
"Это шаг к следующему поколению человеко-машинных интерфейсов и виртуальной реальности", — отмечает инженер-материаловед Ичжэнь Цзя из Университета штата Огайо.
Для воссоздания вкусов используются основные химические соединения:
"Эти пять вкусов охватывают большую часть еды, которую мы употребляем ежедневно", — поясняет Цзя.
Система анализирует содержание этих веществ в продуктах, преобразует их в цифровые данные и передаёт информацию на насос. Тот дозировано подаёт гидрогели с вкусовыми компонентами через тонкую трубку под язык.
Разработчики протестировали систему на шести добровольцах, предложив им "попробовать" лимонад, торт, жареное яйцо, рыбный суп и кофе. В 87% случаев участники смогли распознать вкусы.
Однако профессор Алан Чалмерс из Уорикского университета предупреждает, что устройство не может передавать полноценный вкус.
Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.