Виртуальная реальность теперь со вкусом: революционная технология e-Taste

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Виртуальная реальность становится всё ближе к настоящему миру. Учёные разработали и протестировали химический интерфейс e-Taste, который способен передавать вкусовые ощущения.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

Как работает e-Taste

Система анализирует вкус пищи и передаёт его на специальный приёмник. Тот, в свою очередь, воспроизводит ощущения на языке пользователя, создавая эффект настоящего вкуса.

"Это шаг к следующему поколению человеко-машинных интерфейсов и виртуальной реальности", — отмечает инженер-материаловед Ичжэнь Цзя из Университета штата Огайо.

Химия вкуса

Для воссоздания вкусов используются основные химические соединения:

Солёный — хлорид натрия;

Кислый — лимонная кислота;

Сладкий — глюкоза;

Горький — хлорид магния;

Умами — глутамат.

"Эти пять вкусов охватывают большую часть еды, которую мы употребляем ежедневно", — поясняет Цзя.

Система анализирует содержание этих веществ в продуктах, преобразует их в цифровые данные и передаёт информацию на насос. Тот дозировано подаёт гидрогели с вкусовыми компонентами через тонкую трубку под язык.

Насколько реалистичны вкусовые ощущения

Разработчики протестировали систему на шести добровольцах, предложив им "попробовать" лимонад, торт, жареное яйцо, рыбный суп и кофе. В 87% случаев участники смогли распознать вкусы.

Однако профессор Алан Чалмерс из Уорикского университета предупреждает, что устройство не может передавать полноценный вкус.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

